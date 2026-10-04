رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۵ به مدت ۱۰ روز، تا چهارشنبه ۲۲ مهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدحسین دادخواه گفت: با توجه به درخواست‌های مطرح‌شده و به‌منظور فراهم شدن فرصت بیشتر برای متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۵، مهلت ثبت‌نام این آزمون به مدت ۱۰ روز تمدید شد.

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری افزود: بر این اساس، متقاضیانی که تاکنون موفق به ثبت‌نام در آزمون نشده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه، در مهلت تمدیدشده نسبت به تکمیل فرآیند ثبت‌نام اقدام کنند.