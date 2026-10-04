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مراسم عهدواره و تجلیل از فعالان برگزاری مراسم شبهای اقتداردر سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت الاسلامو المسلمین مطیعی نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم از شرکت کنندگان در تجمع شب های اقتدار قدردانی کرد و گفت : این تجمع بیش از ۲۰۰ شبه عشق و ارادت مردم به وطن را نشان داد و نمایش ظرفیتهای ارزنده مردمی در دفاع از کشور است .
محمدجواد کولیوند استاندار سمنان هم در این مراسم با بیاناینکه مردم در تجمعات میدان دار هستند تاکید کرد: اعتماد بینمردم و مسئولین باید بیش از پیش تقویت شود.
وی افزود: وحدت مثال زدنی بین مردم و مسئولان ایجاد شده که این وحدت باید حفظ شود.
حجت الاسلام محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران هم در این مراسم خاطرنشان کرد : برگزاری این تجمع ها ادامه راه و تبعیت از ولایت است.