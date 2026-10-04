به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت الاسلام‌و المسلمین مطیعی نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم از شرکت کنندگان در تجمع شب های اقتدار قدردانی کرد و گفت : این تجمع بیش از ۲۰۰ شبه عشق و ارادت مردم به وطن را نشان داد و نمایش ظرفیت‌های ارزنده مردمی در دفاع از کشور است .

محمدجواد کولیوند استاندار سمنان هم در این مراسم با بیان‌اینکه مردم در تجمعات میدان دار هستند تاکید کرد: اعتماد بین‌مردم و مسئولین باید بیش از پیش تقویت شود.

وی افزود: وحدت مثال زدنی بین مردم و مسئولان ایجاد شده که این وحدت باید حفظ شود.

حجت الاسلام محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران هم در این مراسم‌ خاطرنشان کرد : برگزاری این‌ تجمع ها ادامه راه و تبعیت از ولایت است.