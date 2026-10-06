رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان، از اجرای عملیات توقف برداشت بی‌رویه و غیر اصولی ماده معدنی در معدن مس قوزلو در راستای صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از بهره‌برداری‌های غیرمجاز از ذخایر معدنی، در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حسینعلی ملکی با اعلام این خبر، گفت: این عملیات با هدف متوقف کردن فعالیت‌های غیرقانونی اشخاص حقیقی در این معدن انجام می شود.

ملکی افزود: مامورین یگان حفاظت با شناسایی و برخورد با متخلفانی که بدون مجوز‌های لازم و به روش‌های مخرب اقدام به استخراج می‌کردند، از تخریب احتمالی محیط‌زیست و آسیب به ذخایر معدنی جلوگیری کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان ضمن قدردانی از تلاش‌های یگان حفاظت، گفت: هرگونه فعالیت غیرقانونی در حریم معادن و استخراج بی‌رویه، تحت رصد مامورین یگان حفاظت محیط زیست قرار دارد و متخلفان با پیگیری‌های قضایی و قانونی مواجه خواهند شد.