معاون راهداری فارس با هشدار نسبت به تبعات جوی سامانه ال‌نینو، گفت: در مسیر‌های سیلابی توقف نکنید.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،با آغاز فصل پاییز و قوت گرفتن هشدار‌های هواشناسی مبنی بر ورود به دوره فعالیت فاز بارشی سامانه ال‌نینو، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس با صدور هشداری از تمامی رانندگان و کاربران جاده‌ای خواست تا الزامات ایمنی و فنی را در تردد‌های بین‌شهری با حساسیت مضاعف رعایت کنند.

علی قائمی، معاون راهداری فارس، گفت: بارندگی‌های ناشی از سامانه‌های فصلی مستقیماً بر کشش ترافیکی و ضریب ایمنی محور‌های مواصلاتی استان اثرگذار است؛ از این رو مسافران باید قبل از اقدام به سفر، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌ها آگاهی دقیق پیدا کرده و سرعت و تجهیزات خود را بر اساس مختصات جاده تنظیم کنند.

وی بازبینی فنی خودرو را یکی از شروط حیاتی سفر‌های ایمن دانست و افزود: بررسی سلامت سیستم ترمز، عاج و باد لاستیک‌ها، باتری، برف‌پاک‌کن‌ها و سیستم گرمایشی از ضروریات تردد در جاده‌های لغزنده است و هر خودرو باید به زنجیر چرخ و اقلام امدادی اولیه مجهز باشد.

معاون راهداری استان فارس با تأکید بر اینکه لغزندگی ناشی از نخستین بارش‌ها بیشترین ریسک تصادفات زنجیره‌ای را به دنبال دارد، تصریح کرد: کاهش افق دید و افت اصطکاک لاستیک با سطح آسفالت، زمان واکنش راننده و طول خط ترمز را افزایش می‌دهد؛ بنابراین پایبندی به سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی استاندارد با وسیله نقلیه جلویی اصلی‌ترین سپر دفاعی در برابر حوادث جاده‌ای است.

قائمی همچنین با هشدار نسبت به خطرات اتراق و توقف در مجاورت سازه‌های آبی افزود: در هنگام بارندگی، توقف در شانه راه‌ها، حاشیه پل‌ها، دهانه آبرو‌ها و مناطق کوهستانی مستعد ریزش سنگ به‌شدت خطرآفرین است. همچنین رانندگان باید جداً از ورود خودرو به معابر دچار آب‌گرفتگی شدید یا عبور از رودخانه‌های طغیان‌کرده خودداری کنند.

معاون راهداری فارس با یادآوری نقش مسئولیت اجتماعی کاربران جاده در حفظ جان هم‌وطنان تأکید کرد: مرکز مدیریت راه‌های استان به‌صورت ۲۴ ساعته فعال است و شهروندان می‌توانند پیش از عزیمت، از طریق سامانه گویای ۱۴۱ یا پایگاه اطلاع‌رسانی این سامانه، وضعیت لحظه‌ای محور‌های مواصلاتی فارس را رصد کنند.

پدیده اقیانوسی-جوی ال‌نینو که بخش گرم فاز «نوسان جنوبی ال‌نینو» (ENSO) به شمار می‌رود، حاصل گرم‌شدن نابهنجار و دوره‌ای آب‌های سطحی در بخش‌های مرکزی و شرقی اقیانوس آرام است. این جابه‌جایی عظیم حرارتی در مقیاس سیاره‌ای، با تغییر الگو‌های گردش عمومی جو، جایگاه جریان‌های جتی (Jet Streams) و سامانه‌های پرفشار و کم‌فشار را دستخوش تغییر اساسی می‌کند.

در منطقه خاورمیانه و فلات ایران، فعال شدن فاز ال‌نینو غالباً با تقویت فرارفت رطوبت از پهنه‌های آبی جنوب (دریای سرخ و خلیج فارس) و همگرایی آن با موج‌های کوتاه تراز میانی جو همراه می‌شود؛ رخدادی که پتانسیل شکل‌گیری سامانه‌های بارشی سودانی و مدیترانه‌ای پرقدرت را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

چنین شرایطی معمولاً سبب بروز بارندگی‌های رگباری شدید، کوتاه‌مدت، اما با حجم بالا، بالا آمدن ناگهانی آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان در حوضه‌های آبریز می‌شود.

استان فارس نیز به واسطه موقعیت ویژه جغرافیایی، گستردگی شبکه راه‌ها و وجود گردنه‌های کوهستانی و دشت‌های مستعد آب‌گرفتگی، بیش از هر نقطه دیگر در معرض تبعات مستقیم این توده‌های بارشی ناپایدار قرار می‌گیرد؛ واقعیتی اقلیمی که ضرورت آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های خدمات‌رسان و هشیاری کامل مسافران جاده‌ای را دوچندان می‌سازد.