مدیر جهاد کشاورزی اشکذر با تأکید بر اهمیت ارتقای سلامت محصولات گلخانه‌ای، از نظارت دقیق تیم فنی این مدیریت بر روند اجرای طرح‌های کنترل بیولوژیک در دو واحد گلخانه‌ای به مساحت ۵۵۰۰ متر مربع در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرجلیلی با اشاره به راهبرد این مدیریت در کاهش وابستگی به سموم شیمیایی اظهار داشت: توسعه کشاورزی پایدار و ترویج روش‌های مبارزه بیولوژیک در گلخانه‌های شهرستان، اولویت اصلی ما برای دسترسی به تولیدات سالم و باکیفیت است.

وی در ادامه با اشاره به بازدید میدانی صورت گرفته از دو واحد گلخانه‌ای پیشرو در سطح ۵۵۰۰ متر مربع افزود: بر اساس گزارش ارائه شده توسط محمدحسین میرجلیلی، معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی که شخصاً در این بازدید حضور داشتند، روند عملیاتی‌سازی مدیریت تلفیقی آفات در این واحدها با دقت رصد شد. این بازدید با هدف بررسی زیرساخت‌های زیستی و اطمینان از اثربخشی روش‌های کنترل بیولوژیک در مواجهه با آفات گلخانه‌ای صورت پذیرفت.

میرجلیلی، معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی اشکذر گفت: در این بازدید فنی، ضمن ارزیابی وضعیت سلامت بوته‌ها و عملکرد عوامل بیولوژیک در محیط گلخانه، توصیه‌های لازم جهت بهینه‌سازی فرآیند تولید و مدیریت دقیق‌تر شرایط اقلیمی درون گلخانه به بهره‌برداران ارائه گردید تا شاهد بالاترین راندمان در کنترل بیولوژیک باشیم.

کارشناس کنترل بیولوژیک استان که در این بازدید همراهی داشت، در خصوص وضعیت گلخانه‌های مذکور خاطرنشان کرد: الگوی اجرایی در این دو گلخانه شهرستان اشکذر، به دلیل انطباق با پروتکل‌های نوین کنترل زیستی، می‌تواند به عنوان یک مدل موفق در سطح استان برای سایر گلخانه‌داران به عنوان الگوی برتر مطرح شود.

در پایان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر ابراز امیدواری کرد که با تداوم نظارت‌های فنی و استقبال تولیدکنندگان از طرح‌های بیولوژیک، سهم محصولات بدون سم در سبد مصرفی خانوارها در سطح شهرستان بیش از پیش افزایش یابد.