به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل آموزش و پرورش استان از کسب رتبه سوم کشوری توسط معلم پژوهشگر این استان در بخش علمی سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز خبر داد و گفت: عباس قنبری با ارائه مقاله «الگوی نوین ترویج فرهنگ نماز در عصر فناوری‌های دیجیتال» در این رویداد علمی موفق به کسب این عنوان شد.

ایوب رضایی افزود: این موفقیت در نشست بررسی آثار علمی سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز که با حضور استادان، پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه تعلیم و تربیت و معارف اسلامی در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی برگزار شد، اعلام شده است.

وی ادامه داد: مقاله عباس قنبری با محوریت ارائه الگویی نوین برای ترویج فرهنگ نماز متناسب با تحولات فناوری‌های دیجیتال و اقتضائات نسل جدید، در بخش علمی اجلاس مورد ارزیابی قرار گرفت و رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داد.

رضایی با اشاره به اهمیت این پژوهش گفت: پرداختن به شیوه‌های نوین ترویج فرهنگ نماز در عصر فناوری‌های دیجیتال، از ضرورت‌های مهم حوزه تعلیم و تربیت است و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت فناوری می‌تواند زمینه ارتباط مؤثرتر با نسل نوجوان و جوان و انتقال مفاهیم ارزشمند دینی را فراهم کند.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: امروز مدرسه در کنار رسالت آموزشی مسئولیت مهمی در حوزه تربیت دینی و تقویت هویت فرهنگی و معنوی دانش‌آموزان بر عهده دارد و برای تحقق این مأموریت، باید از ظرفیت پژوهش‌های علمی و روش‌های نوین تربیتی بهره گرفت.