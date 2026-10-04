در جریان اجرای بیست‌وهشتمین مرحله از طرح ملی «مهتاب»، تیم‌های نظارتی شرکت توزیع برق آذربایجان‌غربی موفق شدند ۱۱۰ انشعاب غیرمجاز را در سطح استان شناسایی و جمع‌آوری کنند. این عملیات که منجر به ضبط ۵۹۵ متر کابل و احصای ۴۶۳ مگاوات‌ساعت انرژی شده، با هدف جلوگیری از اختلال در شبکه و کاهش تلفات برق انجام گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی برای مقابله با تخلفات شبکه و ساماندهی مصرف برق، طی اجرای بیست‌وهشتمین دوره طرح «مهتاب»، موفق به شناسایی و جمع‌آوری گسترده انشعابات غیرقانونی در نقاط مختلف استان شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان، در گزارشی از نتایج این طرح گفت: در این مرحله از عملیات، ۱۱۰ انشعاب غیرمجاز شناسایی شده است.

طاهر کیامهر، افزود: در جریان این اقدامات، ۵۹۵ متر کابل غیرمجاز از شبکه جدا و ۳۲ مورد خسارت مستقیم ناشی از این انشعابات به تجهیزات شبکه احصا شده است.

مدیرعامل توزیع برق استان با اشاره به ابعاد اقتصادی این تخلفات، میزان انرژی رها شده را گزارش کرد. طبق آمار‌های منتشر شده، مجموع انرژی احصاشده مربوط به این انشعابات، ۴۶۳ مگاوات‌ساعت بوده است که این مقدار می‌تواند بر پایداری شبکه و هزینه‌های تولید اثرگذار باشد.

علاوه بر جمع‌آوری انشعابات، این طرح شامل اقدامات اصلاحی و جایگزینی تجهیزات نیز بوده است:

نصب تجهیزات جدید: ۲۰۲ دستگاه کنتور جدید در شبکه نصب شد.

تعویض تجهیزات معیوب: ۷۱ دستگاه کنتور معیوب با نمونه‌های سالم جایگزین گردید.

اصلاح وضعیت مصرف: ۳۳ مورد انشعاب غیردائم نیز برای رعایت استاندارد‌های قانونی به متقاضیان واگذار شد.

کیامهر در پایان با تأکید بر ضرورت مقابله با استفاده غیرقانونی از شبکه، هشدار داد: انشعابات غیرمجاز نه تنها باعث ایجاد خسارت مالی به شرکت می‌شود، بلکه با ایجاد نوسان و اختلال در بار شبکه، سلامت و پایداری جریان برق را برای مشترکان واقعی به خطر می‌اندازد. وی تأکید کرد که مدیریت بهینه مصرف و شناسایی سریع نقاط آسیب‌دیده، اولویت اصلی شرکت برای تضمین کیفیت خدمات‌رسانی به مردم است.