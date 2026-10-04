شهردار منطقه ۲۲ از بهره‌برداری کامل ۶۶ طرح توسعه محله‌ای در پنج ماه نخست امسال خبر داد و گفت: روند بهره‌برداری از پروژه دو گاز که چهار بزرگراه شمال غرب تهران شامل بزرگراه شهید خرازی، شهید همدانی و شهید فهمیده در محدوده منطقه ۲۲ و بزرگراه شهید لشگری در محدوده منطقه ۲۱ را متصل می‌کند رو به اتمام است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمدجواد خسروی با اشاره به اینکه منطقه ۲۲ نوپاترین منطقه شهر تهران است، اظهار داشت: با توجه به توسعه شتابان این منطقه و شکل‌گیری محلات جدید، اجرای پروژه‌های زیرساختی و محله‌محور در اولویت مدیریت شهری قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که در پنج ماه نخست سال جاری، ۶۶ پروژه توسعه محله‌ای به طور کامل به بهره‌برداری رسید به عنوان نخستین منطقه کلانشهر تهران پروژه‌های توسعه محلی به اتمام رسید و ۷۷ کارویژه نیز در نواحی شش‌گانه در محلات دوازده‌گانه منطقه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس آخرین ارزیابی‌های انجام‌شده، تمامی ۶۶ پروژه توسعه محله‌ای که برای سال جاری با هدف ارتقای زیرساخت‌ها، بهبود شرایط محلات و پاسخگویی به نیاز‌های شهروندان تعریف شده بود، طی پنج ماه نخست سال به بهره‌برداری رسید.

خسروی تصریح کرد: این پروژه‌ها بر اساس نیاز‌های شناسایی‌شده در محلات و با همکاری نواحی شش‌گانه و معاونت‌های اجرایی منطقه دنبال شد و شامل ۲۸ پروژه در زمینه فنی و عمرانی، ۲۹ پروژه در زمینه خدمات شهری و ۹ پروژه در زمینه حمل‌ونقل و ترافیک بود..

وی گفت: در این مدت چهار مورد اصلاح هندسی در معابر انجام شد و ۵۲ تقاطع نیز برای تسهیل تردد و افزایش ایمنی شهروندان مناسب‌سازی شد. این اقدامات با هدف کاهش خطرات ترافیکی، افزایش دید رانندگان، ساماندهی مسیر‌های عبور و بهبود شرایط تردد در معابر منطقه انجام شده است.

اجرای بیش از ۲۰ هزار تن عملیات آسفالت

خسروی با اشاره به اقدامات گسترده در زمینه فنی و عمرانی گفت: طی پنج ماه نخست سال، در مجموع ۲۰ هزار و ۵۶۰ تن آسفالت در معابر منطقه پخش و توزیع شد که این میزان شامل روکش اساسی مکانیزه، لکه‌گیری و روکش دستی بوده است.

شهردار منطقه ۲۲ افزود: در همین مدت هفت هزار و ۴۴۲ متر طول از انهار و جداول معابر مرمت و بازسازی شد و ۴۵۰ دریچه نیز در سطح منطقه همسطح‌سازی، مرمت یا تعویض شد.

وی ادامه داد: در زمینه خدمات عمومی نیز ۱۵ چشمه سرویس بهداشتی احداث، مرمت یا نوسازی شد و هفت هزار و ۸۳۰ مترمربع از پیاده‌رو‌های سطح منطقه نیز بهسازی، نوسازی و مناسب‌سازی شد؛ همچنین دوربرگردان بلوار اردستانی به زودی در مساحت ۸هزار متر مربع مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، ایمن سازی رمپ خروجی بزرگراه شهید خرازی به ابتدای جاده روستای وردیج و معابر شهرک مروارید شهر در دستور کار قرار دارد.

خسروی گفت : به تازگی نیز بلوار کرمانشاه از یک معبر کم عرض به شکل دوباند تبدیل شده و مسیر ایمنی در شهرک الهیه غرب به وجود آمده است.

وی افزود: مسیر۶۲ کیلومتری سرزندگی در این محدوده غربی تهران پس از پایان جنگ رمضان مورد بهره برداری قرار گرفت، احداث سرای محله آبشار، بهسازی مسیر دوچرخه‌سواری بوستان جنگلی چیتگر و اجرای زیرساخت‌های پارک ترافیک منطقه نیز از دیگر اقداماتی بود که در این دوره دنبال شد.

خسروی ادامه داد: نصب تجهیزات شهری در ۹۰ بوستان محلی و فرامنطقه‌ای، ایمن‌سازی معابر بزرگراهی، تکمیل عملیات پروژه بزرگراه آیت‌الله مجتبی تهرانی، احداث و آسفالت بلوار مجتبی تهرانی، اجرای پیاده‌روسازی طراوت و دیوار سنگی مرواریدشهر و همچنین پیاده‌روسازی در معابر فرعی منطقه از دیگر اقدامات انجام‌شده در این مدت بوده است.