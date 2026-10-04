مدیرکل گمرکات استان گلستان از ثبت رکورد قابل‌توجه رشد ۴۲۵ درصدی درآمدهای وصولی گمرکات استان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد درآمد گمرکات این استان در این بازه زمانی به ۱۷ هزار و ۱۲۹ میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ بختیار رحمانی‌پور با تشریح عملکرد نیم‌سال نخست سال جاری، اظهار داشت: طی ۶ ماهه گذشته، گمرکات استان گلستان با وجود نوسانات در بازارهای منطقه‌ای، توانست مسیر صعودی درآمدهای خود را تثبیت کند و به درآمدی بالغ بر ۱۷ هزار و ۱۲۹ میلیارد ریال دست یابد که نشان‌دهنده جهشی ۴۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

تغییر مسیر تجارت؛ سبقت واردات از صادرات

بر اساس آمارهای ارائه‌شده، ترکیب تجارت خارجی استان گلستان در نیمه نخست امسال شاهد تغییرات ملموسی بوده است.

وضعیت صادرات:

در بخش صادرات، استان گلستان شاهد کاهش ۱۴ درصدی در وزن و ۲۱ درصدی در ارزش کالاهای صادراتی بوده است. در مجموع ۳۷۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۷۷ میلیون دلار از گمرکات استان به بازارهای هدف صادر شده است.

اقلام عمده صادراتی: میل‌گرد، لوله و پروفیل، پنیر، نئوپان، پسته و میله‌های آهنی و فولادی.

مقاصد هدف: کشورهای آسیای میانه همچنان اصلی‌ترین مقصد کالاهای صادراتی استان گلستان محسوب می‌شوند.

وضعیت واردات:

در مقابلِ افت صادرات، بخش واردات استان با جهشی چشمگیر مواجه شده است؛ به‌طوری‌که طی این مدت ۶۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۲۳ میلیون دلار وارد گمرکات گلستان شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشدی ۱۵۷ درصدی در ارزش و ۱۴۹ درصدی در وزن را تجربه کرده است.

اقلام عمده وارداتی: گرید بطری (PET)، روغن خام سویا، قطعات منفصله خودرو، دانه سویا و دیزل‌ژنراتور؛ که نشان‌دهنده نقش این کالاها در تأمین مواد اولیه صنایع است.

وضعیت ترانزیت در مرز اینچه‌برون

مدیرکل گمرکات گلستان همچنین به وضعیت ترانزیت خارجی در گمرک مرزی اینچه‌برون اشاره کرد و افزود: در این بازه زمانی ۵۴ هزار تن کالا به ارزش ۱۸۲ میلیون دلار از این مرز ترانزیت شده است.

وی تصریح کرد: ترانزیت خارجی در این مدت از نظر وزن ۹ درصد رشد داشته است، هرچند از نظر ارزش ۳ درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است.