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به مناسبت روز سالمند جمعی از مسئولان شهرستان بوکان باسالمندان مقیم مرکز نگهداری سالمندان دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت روز جهانی سالمند، جمعی از مسئولین شهرستان بوکان با حضور در سرای سالمندان، ضمن دیدار با مددجویان و کارکنان این مرکز، از جایگاه ارزشمند سالمندان تجلیل کردند.
در این بازدید، مسئولان شهرستان ضمن گفتوگو با اعضای هیئت مدیره و بررسی وضعیت رفاهی و خدماتی مرکز، از نزدیک در جریان مسائل و چالشهای موجود در این نهاد خیریه قرار گرفتند.
فرماندار بوکان در حاشیه این بازدید بر لزوم ارتقای سطح کیفی خدمات به سالمندان تأکید کرد و افزود: سالمندان گنجینههای تجربه و سرمایههای معنوی جامعه هستند و حمایت از مراکز نگهداری این عزیزان، وظیفهای اخلاقی و سازمانی است که باید با همافزایی دستگاههای اجرایی به بهترین نحو انجام پذیرد.