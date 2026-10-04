به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت روز جهانی سالمند، جمعی از مسئولین شهرستان بوکان با حضور در سرای سالمندان، ضمن دیدار با مددجویان و کارکنان این مرکز، از جایگاه ارزشمند سالمندان تجلیل کردند.

در این بازدید، مسئولان شهرستان ضمن گفت‌و‌گو با اعضای هیئت مدیره و بررسی وضعیت رفاهی و خدماتی مرکز، از نزدیک در جریان مسائل و چالش‌های موجود در این نهاد خیریه قرار گرفتند.

فرماندار بوکان در حاشیه این بازدید بر لزوم ارتقای سطح کیفی خدمات به سالمندان تأکید کرد و افزود: سالمندان گنجینه‌های تجربه و سرمایه‌های معنوی جامعه هستند و حمایت از مراکز نگهداری این عزیزان، وظیفه‌ای اخلاقی و سازمانی است که باید با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی به بهترین نحو انجام پذیرد.