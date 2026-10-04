به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، با توجه به پیش بینی بارش‌های مناسب احداث و لایروبی کانال‌های انتقال آب‌های سطحی شهر کبودراهنگ در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

علی فلاح گفت: هدایت آب‌های سطحی بیش از ۸۰ درصد از معابر به خارج از شهر انجام شده است و تکمیل ۲۰ درصد باقی مانده کانال گذاری معابر شهر نیازمند ۲۰ میلیارد تومان اعتبار است که در صوت تخصیص، کانال انتقال آب در معابر باقی مانده نیز اجرا میشود.