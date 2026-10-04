به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با رایزنی مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان تکاب، خیر نیک اندیش تکابی با مساعدت ۴ میلیارد ریال موجبات آزادی دو زندانی جرائم غیر عمد مالی را فراهم کرد.

در مراسمی و با حضور حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه، جعفر حضرتی دادستان عمومی انقلاب، وحدت امان الهی مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان تکاب و جمعی از مردم و خیر نیک اندیش تکابی آقای دانشور خیر نیک اندیش تکاب با مساعدت ۴ میلیارد ریال ۲ زندانی جرائم غیر عمد مالی را آزاد و این دو زندانی به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب در این مراسم گفت: حرکت پسندیده این خیر ارجمند در راستای همان فرمان الهی است که در قرآن آمده احسن کما احسن الله علیه یعنی خوبی کن همانطوری که خدا به شما خوبی کرده است.

امام جمعه تکاب افزود: این کار نیک موجب گسترش فرهنگ عمومی در جامعه برای دیگران خواهد بود.

وی گفت: با اقدام خداپسندانه این خیر نیک اندیش دو زندانی جرائم غیر عمد مالی به کانون گرم خانواده بازگشت و موجب استحکام خانواده شد.