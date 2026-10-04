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شبکههای نمایش و مستند سیما فیلم سینمایی «فلسطین ۱۹۳۶» و مستند پرتره «در آبی اعماق» را روانه آنتن میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش همزمان با روز جهانی حماسه فلسطین و در حمایت از مردم مظلوم این کشور، فیلم سینمایی «فلسطین ۱۹۳۶» به کارگردانی «آنه ماری یاسیر» را روی آنتن میبرد.
این فیلم با بازی جرمی آیرونز، رابرت آرامایو و لیام کانینگهام، روایتگر سرگذشت جوانی به نام یوسف در میانه قیام اعراب علیه اشغالگران انگلیسی در سال ۱۹۳۶ است؛ اثری که سهشنبه ۱۴ مهرماه ساعت ۱۹ پخش و روز بعد در ساعتهای ۳ بامداد و ۱۱ بازپخش میشود.
همچنین شبکه مستند سیما امشب ساعت ۲۲، مستند «در آبی اعماق» را پخش میکند.
این اثر مستند با بهرهگیری از خاطرات و روایتهای خانواده و نزدیکان شهید دکتر محمود قاسمپور، به بازخوانی ابعاد شخصیتی، رشادتها و خدمات این شهید والامقام میپردازد.
بازپخش این مستند فردا ساعت ۱۵ خواهد بود.