به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش هم‌زمان با روز جهانی حماسه فلسطین و در حمایت از مردم مظلوم این کشور، فیلم سینمایی «فلسطین ۱۹۳۶» به کارگردانی «آنه ماری یاسیر» را روی آنتن می‌برد.

این فیلم با بازی جرمی آیرونز، رابرت آرامایو و لیام کانینگهام، روایتگر سرگذشت جوانی به نام یوسف در میانه قیام اعراب علیه اشغالگران انگلیسی در سال ۱۹۳۶ است؛ اثری که سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ساعت ۱۹ پخش و روز بعد در ساعت‌های ۳ بامداد و ۱۱ بازپخش می‌شود.

همچنین شبکه مستند سیما امشب ساعت ۲۲، مستند «در آبی اعماق» را پخش می‌کند.

این اثر مستند با بهره‌گیری از خاطرات و روایت‌های خانواده و نزدیکان شهید دکتر محمود قاسم‌پور، به بازخوانی ابعاد شخصیتی، رشادت‌ها و خدمات این شهید والامقام می‌پردازد.

بازپخش این مستند فردا ساعت ۱۵ خواهد بود.