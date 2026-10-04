طی شش ماهه امسال، بیش از ۱۱ میلیون و ۶۶۳ هزار تن انواع کالا توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای مازندران در محور‌های استان جابه‌جا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس اداره حمل‌ونقل کالا اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران با اشاره به نقش مهم حمل‌ونقل جاده‌ای در تأمین نیاز‌های اقتصادی و معیشتی استان، گفت: طی شش ماهه امسال، بیش از ۱۱ میلیون و ۶۶۳ هزار تن انواع کالا توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای مازندران در محور‌های استان جابه‌جا شده است.

محمد زمان اصفهانی افزود: این میزان کالا در قالب ۸۹۶ هزار و ۶۸۸ سفر باری توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای استان حمل و به مقاصد مختلف ارسال شده است.

وی با بیان اینکه استمرار فعالیت ناوگان حمل‌ونقل کالا نقش مؤثری در پشتیبانی از بخش‌های مختلف اقتصادی دارد، گفت تأمین به‌موقع کالا‌های اساسی، مواد اولیه واحد‌های تولیدی و نیاز‌های روزمره مردم، نیازمند فعالیت مستمر و منظم ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای است.

رئیس اداره حمل‌ونقل کالا اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران افزود: نظارت بر عملکرد ناوگان، ارتقای ایمنی حمل‌ونقل و تسهیل فرآیند جابه‌جایی کالا از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره در راستای تقویت شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای استان است.

او در پایان بر ضرورت همکاری و همراهی شرکت‌های حمل‌ونقل، رانندگان و فعالان این حوزه برای استمرار خدمات‌رسانی مطلوب و ایمن به بخش‌های مختلف استان تأکید کرد.