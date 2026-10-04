با ثبت نام بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ نوآموز در مراکز پیش‌دبستانی و کودکستان‌های سمنان، این استان عنوان نخست کشور در پوشش تحصیلی دوره پیش از دبستان در کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در آیین نمادین زنگ غنچه‌ها که امروز با شعار «عدالت، کیفیت، هویت»، در گرمسار برگزار شد گفت : پایه‌ریزی موفقیت‌های درخشان علمی و تاریخی استان در کنکور سراسری، از همین دوران کودکی و دوره پیش‌دبستانی آغاز می‌شود.

قاسم شریفی افزود : استان سمنان با تکیه بر فرهنگ متعالی خانواده‌ها و همت جهادی مربیان و مؤسسان مراکز غیردولتی، بالاترین نرخ جذب و پوشش تحصیلی را در دوره پیش از دبستان در کشور به خود اختصاص داده است.

وی سرمایه‌گذاری کیفی در سنین پایه را عامل اصلی دستیابی به توفیقات عالی آموزشی دانست و تصریح کرد: ثمره این هم‌افزایی و توجه ویژه به دوران کودکی، در ایستگاه‌های پایانی تحصیلی نمایان می‌شود