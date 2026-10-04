به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای دهقان همزمان با تجلیل از برخی فعالان پویش مهرعلوی، گفت: امسال هدف اولیه اهدای ۲۷۵ هزار بسته نوشت افزار برای دانش آموزان در دو مقطع تحصیلی ابتدایی ومتوسطه بود که با مشارکت گروه های جهادی، مساجد، خیرین و بنیاد علوی، تعداد ۵۰ هزار بسته بیشتر از هدفگذاری اولیه تامین و به دانش آموزان دهک‌های ۱ تا ۴ درآمدی اهدا شد.

بهناز قدسی گزارش می دهد: