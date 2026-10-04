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رئیس بنیاد مستضعفان در مراسم تجلیل از دست اندرکاران پویش مهرعلوی از اهدای ۳۲۵ هزار بسته لوازم التحریر به دانش آموزان مناطق کم برخودار در سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای دهقان همزمان با تجلیل از برخی فعالان پویش مهرعلوی، گفت: امسال هدف اولیه اهدای ۲۷۵ هزار بسته نوشت افزار برای دانش آموزان در دو مقطع تحصیلی ابتدایی ومتوسطه بود که با مشارکت گروه های جهادی، مساجد، خیرین و بنیاد علوی، تعداد ۵۰ هزار بسته بیشتر از هدفگذاری اولیه تامین و به دانش آموزان دهکهای ۱ تا ۴ درآمدی اهدا شد.