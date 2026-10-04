استاندار آذربایجان‌غربی گفت: گشایش بارگاه شمس تبریزی، نقطه عطفی در توسعه فرهنگی و اقتصادی استان و آغاز راهی بزرگ برای تبدیل این مجموعه به قطب فرهنگی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، در نشست خبری با اصحاب رسانه که با موضوع گشایش بارگاه شمس تبریزی در خوی در ارومیه برگزار شد، ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف در به سرانجام رسیدن این پروژه، آن را آغاز راهی بزرگ برای تبدیل این مجموعه به قطب فرهنگی کشور دانست و گفت: بهره‌برداری از این مجموعه می‌تواند در توسعه گردشگری عرفانی و ادبی کشور، جذب گردشگر و معرفی میراث معنوی ایران نقش مؤثری ایفا کند.

وی با اشاره به روند طولانی تملک و ساخت این مجموعه گفت: پرونده این پروژه از سال ۸۵ آغاز شده و در سال ۹۵ عملیات اجرایی آن جدی‌تر شد. در جریانات اخیر، با همت آقای صفری و تیم همراه، ۲۲ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شد و با تخصیص اعتبارات از سازمان برنامه و بودجه، توانستیم این پروژه را به سرانجام برسانیم. نقش آقایان پورمحمدی و صالحی امیری در تأمین اعتبارات این پروژه محوری و تعیین‌کننده بود.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر هماهنگی بی‌نظیر دستگاه‌ها افزود: آنچه این پروژه را به نتیجه رساند، هماهنگی میان ارتش، میراث فرهنگی، دارایی، اقتصاد، شهرداری، آب، مخابرات و سایر دستگاه‌ها بود. اگر قرار بود این بنا از ابتدا ساخته شود، امکان‌پذیر نبود؛ اما با حفظ سازه موجود و همت جمعی، امروز شاهد افتتاح آن هستیم. شهرداری چندین میلیارد تومان در محوطه‌سازی، فضای سبز و احداث پارکینگ هزینه کرده و سایر دستگاه‌ها نیز خدمات خود را ارائه داده‌اند. فیبر نوری و اینترنت به این مجموعه منتقل شده و کتابخانه تخصصی با ۸ هزار جلد کتاب (۴ هزار جلد اهدایی) با محوریت عرفان، معنویت و اندیشه شمس تبریزی، از روز افتتاح قابل مراجعه خواهد بود.

رحمانی با اشاره به ثبت ملی این مکان تصریح کرد: سازمان وزارت میراث فرهنگی، این مجموعه را به عنوان پایگاه ملی ثبت کرده و ساختار و نیروی انسانی آن برای نگهداری و برنامه‌های آینده تعریف شده است. این شروع کار است؛ پس از افتتاح، این مکان باید به قطب فرهنگی تبدیل شود و مردم از اقصی نقاط کشور و حتی کشور‌های آسیای میانه از آن بازدید کنند. در ده روز گذشته شاهد حضور گردشگران از استان‌های مختلف بوده‌ایم که نویدبخش است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های گردشگری استان اشاره کرد و گفت: آذربایجان‌غربی با داشتن ۱۳۰ تپه و محوطه تاریخی ثبت‌شده، ۴۱ تالاب (۱۲ تالاب در حوزه دریاچه ارومیه) و ۱۹۹۵ اثر ثبت‌شده ملی، جزو پنج استان برتر کشور در حوزه میراث فرهنگی است. ثبت جهانی، ثبت ملی و پرونده‌های در نوبت ثبت، سرمایه‌های عظیمی هستند که باید در کنار پتانسیل‌های طبیعی قرار گیرند. در حال حاضر سه هتل پنج ستاره در شهر ارومیه پروانه گرفته‌اند و دو هتل دیگر در حال اخذ پروانه هستند. این نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به استان است.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین از صدور ۱۶۰ مجوز سرمایه‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان خبر داد و گفت: ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های گردشگری کمک کند و باید زمینه حضور و فعالیت آنها تسهیل شود.

رحمانی تأکید کرد: بارگاه شمس تبریزی می‌تواند یکی از نقاط آغاز این حرکت باشد؛ حرکتی که هدف آن تبدیل ظرفیت‌های پنهان استان به فرصت‌های واقعی برای توسعه فرهنگی، گردشگری و اقتصادی است.

رحمانی در پایان با تأکید بر اهمیت رسانه‌ها گفت: از خبرنگاران عزیز می‌خواهم با روحیه فرهنگی خود، این روند را تقویت کنند. آذربایجان‌غربی پتانسیل بالایی در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و سرمایه‌گذاری دارد. جایگاه شمس تبریزی در حد حافظ و سعدی است و باید کاری کنیم که از این ظرفیت عظیم فرهنگی، عرفانی، اقتصادی و بین‌المللی به بهترین شکل استفاده شود. امیدوارم با همت همه دستگاه‌ها و حمایت رسانه‌ها، شاهد جهش خوبی در استان باشیم.

بزرگ‌ترین پروژه عمرانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در حال اجراست. بر اساس اعلام استاندار، این مجموعه به‌عنوان نقطه عطفی در گردشگری عرفانی و ادبی ایران محسوب می‌شود و مورد توجه علاقه‌مندان به گردشگری عرفان و گردشگری ادبی قرار خواهد گرفت.



وسعت کل طرح هفت هزار متر مربع، مجموعه مسقف سه هزار و پانصد متر مربع و مجموعه روباز سه هزار و پانصد متر مربع است.

مجموعه شامل گنبدخانه، کتابخانه تخصصی شمس و مولانا، پژوهشکده تخصصی شمس و مولانا، گالری‌های هنری است.

بر اساس مستندات ثبت‌شده، در یک روز بیش از یکصد و شصت و هفت نفر در این طرح مشغول به کار بوده‌اند و فعالیت آنان تا دیروقت ادامه داشته است. گنبدی که مدت زمان ساخت آن بین چهل تا چهل و پنج روز پیش‌بینی شده بود، در مدت سه روز و با حضور هشت استادکار برجسته به اتمام رسید.