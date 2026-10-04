مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو، با تأکید بر ضرورت استمرار تأمین دارو و جلوگیری از اختلال در دسترسی بیماران، اعلام کرد: شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده باید نسبت به تأمین به‌موقع دارو‌های مشمول پایش در مهرماه اقدام کنند.

به گزارش خبرگزای صدا و سیما، عبداللهی اصل مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو گفت: شرکت‌های دارویی که دارو‌های ثبت‌شده مشمول پایش را در اختیار دارند و موجودی کافی آنها در شبکه توزیع قرار دارد، باید موجودی فرآورده‌های خود را در سامانه‌های مربوط ثبت و شناسه‌گذاری کنند تا وضعیت واقعی تأمین دارو به‌صورت دقیق قابل پایش باشد.

وی افزود: در صورتی که شرکت‌ها موجودی کافی خود را در مهلت تعیین‌شده ثبت و اعلام نکنند، تأمین آن اقلام از مسیر شرکت‌های فوریتی دنبال خواهد شد تا دسترسی بیماران با اختلال مواجه نشود.

مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو اظهار کرد: در فرآیند پایش تأمین دارو، وضعیت موجودی شرکت‌های پخش و روند تغییر ذخایر دارویی در ماه‌های اخیر بررسی می‌شود و کاهش مستمر موجودی می‌تواند به‌عنوان نشانه احتمال کمبود مورد توجه قرار گیرد.

عبداللهی‌اصل درباره واردات دارو از هند نیز گفت: واردات دارو از این کشور باید مطابق فرآیند‌های مصوب سازمان غذا و دارو انجام شود و شرکت‌های متقاضی پیش از ورود فرآورده، مجوز‌های لازم برای ثبت و واردات را دریافت کنند.

وی همچنین تأکید کرد: شرکت‌هایی که مجوز واردات فوریتی دریافت کرده‌اند، باید در مهلت‌های تعیین‌شده مراحل دریافت کد IRC و ترخیص دارو را انجام دهند تا فرآیند تأمین با تأخیر مواجه نشود.

عبداللهی‌اصل ادامه داد: اطلاعات مربوط به پیش‌بینی تأمین و وضعیت مجوز‌های قبلی شرکت‌ها باید به‌صورت منظم و دقیق ارائه شود و این اطلاعات یکی از مبنا‌های تصمیم‌گیری درباره نیاز به صدور مجوز‌های جدید واردات فوریتی است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که برای تأمین دارو درخواست جدید ارائه می‌کنند، باید وضعیت تأمین مجوز‌های قبلی خود را به‌صورت شفاف اعلام کنند و حداقل توانایی تأمین نیاز یک ماه از داروی مورد درخواست را داشته باشند.

عبداللهی‌اصل تأکید کرد: هدف از اجرای این فرآیند، پایش مستمر موجودی، پیشگیری از کمبود و اطمینان از استمرار دسترسی بیماران به دارو‌های مورد نیاز است و شرکت‌های دارویی باید اطلاعات تأمین خود را دقیق و به‌روز در اختیار سازمان قرار دهند.