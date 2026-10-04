

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، استاندار خراسان جنوبی در بازدید از ۳ واحد تولیدی در یکشنبه‌های صنعتی با توجه به اینکه خراسان جنوبی ۹۸ درصد زرشک دنیا را دارد، گفت: در سال گذشته زرشک با قیمت مناسب از کشاورز خریداری شده است که امسال هم با قیمت گذاری مناسب اتاق بازرگانی و جهاد کشاورزی، زرشک از کشاورز خریداری می‌شود.

هاشمی همچنین در بازدید از واحد فرآوری زرشک که ۸۵ درصد پیشرفت دارد، افزود: اگر کار با جدیت پیگیری شود تا دهه فجر به بهره برداری می‌رسد و برای ۶۰ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی می‌شود.

وی گفت: با بهره برداری این واحد، زرشک بی واسطه از کشاورز خریداری و فرآوری می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی همچنین در بازدید از واحد تولیدی دیگری که با تلاش۴ فارغ التحصیل دانشگاه و همکاری جهاد کشاورزی و شرکت دانش بنیان در حال راه اندازی است، افزود: ماشین آلات این واحد بر اساس علم روز و تولید خود این دانشجوبان ساخته شده است که در فرآوری محصولات نقش بسزایی دارد.

هاشمی همچنین در بازدید از کارخانه خوراک دام و طیور هم گفت: این کارخانه هم اکنون ۴۵ درصد پیشرفت دارد و در صورت بهره برداری روزانه بیش از ۶ هزار تن تولید خواهد داشت.

وی افزود: اتمام این سه واحد نیازمند تسهیلات است که از محل سفر رییس جمهور برای واحد فرآوری زرشک ۵۰ میلیارد تومان، طرح شرکت دانش بنیان ۶ میلیارد تومان و کارخانه دام و طیور نیز ۱۸۰ میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت.