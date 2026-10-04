به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ کاظم اکرمی در جریان بازدید سرزده از فروشگاه‌های سطح شهر اظهار داشت: بر اساس رسالت قانونی، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی بر عهده سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی استان است و در همین راستا، نظارت بر عملکرد نهاد‌های ناظر بر بازار در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: نظارت مستقیم بر قیمت‌ها و توزیع بر عهده دستگاه‌های متولی بازار است، اما بازرسی استان برای راستی‌آزمایی عملکرد این نهادها، ارزیابی شیوه نظارت و مقایسه قیمت‌ها، به‌صورت محسوس و غیرمحسوس به مراکز عرضه و فروشگاه‌ها مراجعه می‌کند تا مشخص شود امور به‌نحو احسن جریان داشته و قوانین به‌درستی اجرا می‌شوند.

بازرس کل استان بوشهر با اشاره به وضعیت تأمین اقلام مورد نیاز مردم بیان کرد: هم اکنون کالا‌های اساسی و اقلام مصرفی به اندازه کافی در سطح بازار و فروشگاه‌ها موجود است و از بابت تأمین کالا نگرانی وجود ندارد، اما در بحث قیمت‌ها به‌ویژه کالا‌های اساسی نیازمند بررسی، تطبیق و نظارت دقیق‌تر هستیم.

اکرمی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها نباید منجر به اجحاف در حق شهروندان شود، گفت: مجموعه بازرسی استان مصمم است با نظارت جدی از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کند و مانع از تخلفات احتمالی و گرانی‌های نامتعارف شود.

وی در پایان گفت: شهروندان استان بوشهر می‌توانند هرگونه گزارش، شکایت، تخلف یا انتقاد در این حوزه را از طریق شماره تماس تلفنی ۱۳۶ یا ثبت در سامانه اینترنتی ۱۳۶.ir اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیرد.

مدیرکل صمت استان بوشهر در بازدید از واحد‌های صنفی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای اظهار داشت: این بازدید میدانی با حضور دکتر اکرمی، بازرس‌کل محترم قضایی استان با هدف بررسی وضعیت قیمت‌گذاری، توزیع و نحوه تأمین کالا‌های اساسی در سطح بازار انجام شد.

نصرالله کشاورز با اشاره به اقدامات نظارتی صمت استان در سال گذشته افزود: سال گذشته در راستای وظایف نظارتی و پایش بازار، بالغ بر ۲۲ هزار عملیات بازرسی در سطح استان به ثبت رسید که منجر به احراز هزار و ۶۵۰ فقره پرونده تخلف صنفی و ارسال آنها به تعزیرات حکومتی برای صدور رأی شد؛ ارزش ریالی این پرونده‌ها بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با تشریح عملکرد نیمه نخست سال جاری بیان کرد: در ۶ ماهه اول امسال نیز ۱۲ هزار و ۵۰۰ عملیات بازرسی در قالب گشت‌های نوبه‌ای و مشترک با سایر دستگاه‌ها اجرا شد که طی آن بیش از هزار فقره پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است. ارزش تخلفات این پرونده‌ها به بالغ بر ۴۲۰ میلیارد ریال می‌رسد.

کشاورز با اشاره به اینکه «عدم درج قیمت» یکی از عناوین پرتکرار تخلفات صنفی است، تأکید کرد: درج شفاف قیمت، علاوه بر اینکه حق مسلم مشتری برای انتخابی آگاهانه و خرید شفاف است، فضای نظارت را هموار می‌کند تا ناظران با تطبیق نرخ عرضه با قیمت‌های ارشادی و آنالیز بهای تمام‌شده کالا، هرگونه گران‌فروشی را به‌سرعت احراز و با آن برخورد کنند.

وی با تأکید بر نقش پررنگ مردم در مهار تخلفات صنفی خاطرنشان کرد: از تمامی شهروندان درخواست داریم نسبت به نرخ‌های مصوب و درج قیمت‌ها حساسیت داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت قیمتی، مراتب را سریعاً به سامانه شبانه‌روزی ۱۲۴ گزارش دهند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت بوشهر در پایان یادآور شد: در حال حاضر ۲۵ اکیپ فعال بازرسی در سطح استان مستقر هستند و به محض ثبت گزارش‌های مردمی در سامانه، در کوتاه‌ترین زمان به واحد صنفی متخلف مراجعه و پس از احراز تخلف، پرونده را راهی تعزیرات حکومتی می‌کنند.

رئیس اتحادیه خواربار و میوه و تره‌بار استان بوشهر هم با اشاره به وضعیت مطلوب عرضه کالا در سطح بازار، از نبود هیچ‌گونه کمبود در اقلام اساسی و مصرفی شهروندان خبر داد.

سعیدی با قدردانی از پیگیری مسئولان و همراهی اصناف و شهروندان اظهار داشت: علی‌رغم شرایط و تحولات یک سال اخیر، با تمهیدات صورت‌گرفته هیچ‌گونه کمبود کالایی در سطح شهر بوشهر وجود ندارد و روند تأمین و توزیع اقلام به شکل روان ادامه دارد.

وی با تأکید بر اینکه مردم نباید هیچ دغدغه‌ای در خصوص تأمین مایحتاج خود داشته باشند، افزود: تمامی فروشگاه‌ها و مراکز عرضه در سرتاسر بوشهر مملو از کالا بوده و شهروندان می‌توانند اقلام مورد نیاز خود را به‌راحتی خریداری کنند.

رئیس اتحادیه خواربار و میوه و تره‌بار استان بوشهر همچنین در خصوص نظارت بر بازار و مقابله با تخلفات احتمالی گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف نظیر گران‌فروشی یا کم‌فروشی، شهروندان می‌توانند موضوع را به ستاد‌های خبری تعزیرات حکومتی، بازرسی سازمان صمت و بازرسی اتاق اصناف گزارش دهند.

سعیدی افزود: علاوه بر مراجع یادشده، سامانه بازرسی اتحادیه نیز آماده دریافت گزارش‌ها و پیام‌های مردمی از طریق شماره تماس ۰۹۱۷۴۴۷۵۹۶۱ است تا در سریع‌ترین زمان ممکن به شکایات رسیدگی و با متخلفان برخورد شود.