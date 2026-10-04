استاندار آذربایجان‌غربی با انتقاد از رویکرد سنتی به آثار تاریخی، تأکید کرد که میراث‌فرهنگی نه یک ویترینِ ایستا، بلکه یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی استان است. رضا رحمانی با ترسیم نقشه راه جدید برای گردشگری، از عزم مدیریت ارشد استان برای حذف بروکراسیِ سرمایه‌گذاری و تبدیل آثار تاریخی به مقاصد پربازدید گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، آذربایجان‌غربی با دارا بودن ظرفیت‌های کم‌نظیری نظیر بارگاه شمس تبریزی، مجموعه جهانی تخت‌سلیمان و محوطه حسنلو، روی گنجینه‌ای ایستاده که تا امروز سهم اندکی از اقتصاد استان داشته است. استاندار آذربایجان‌غربی در نشست با اصحاب رسانه، از تغییر پارادایم در مدیریت این حوزه خبر داد.

رضا رحمانی با بیان اینکه باید نگاهِ «صرفاً حفاظتی» به میراث‌فرهنگی کنار گذاشته شود، تصریح کرد: میراث‌فرهنگی باید به یکی از ارکان توسعه و گردشگری استان تبدیل شود. اگر این دارایی‌ها به‌درستی معرفی و بسترسازی شوند، به راحتی می‌توانند به محور اصلی جذب سرمایه و اشتغال‌زایی بدل شوند.

وی با اشاره به پیوندِ اجتناب‌ناپذیرِ ظرفیت‌های معدنی، مرزی و تاریخی استان، افزود: ترکیب موقعیت استراتژیک مرزی و گذرگاه‌های رسمی با غنای آثار طبیعی و تاریخی، یک مزیت رقابتی بی‌نظیر برای آذربایجان‌غربی ایجاد کرده است که باید به‌صورت یکپارچه در سند توسعه استان لحاظ شود.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه آثار تاریخی نباید پس از مرمت به ساختمان‌هایی بی‌روح تبدیل شوند، گفت: هدف ما این است که مجموعه‌های تاریخی پس از بهره‌برداری، به مقصدی زنده برای حضور گردشگران از سراسر کشور تبدیل شوند. در این راستا، با جدیت به دنبال تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام هستیم و قابل‌قبول نیست پروژه‌ای که زمان‌بندی مشخصی دارد، سال‌ها در رکود باقی بماند.

رحمانی با اشاره به احداث هتل‌های پنج‌ستاره در استان، این روند را نشان‌دهنده پتانسیل بالای اقتصادی منطقه دانست و به دستگاه‌های اجرایی هشدار داد:

رفع موانع بروکراسی: دستگاه‌های اجرایی باید تمام‌قد در کنار سرمایه‌گذاران باشند و ناهماهنگی‌های بین‌دستگاهی نباید پروژه‌های گردشگری را متوقف کند.

هم‌افزایی دستگاه‌ها: بسیاری از مشکلات تاریخیِ پروژه‌ها، با هماهنگی بین‌دستگاهی قابل حل است؛ مدیریت استان اجازه نخواهد داد یک پروژه به‌دلیل تعلل یا اختلاف‌نظر اداری زمین‌گیر شود.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان، دو بازوی اصلی برای تحقق این اهداف را معرفی کرد و گفت: رسانه‌ها به عنوان دیده‌بان، نه تنها ظرفیت‌ها را معرفی کنند، بلکه موانعِ پیش‌روی سرمایه‌گذاران را نیز بی‌پرده مطالبه‌گری کنند.

وی همچنین به نقش دانشگاه و صنعت اشاره و بیان کرد: ارتباط میان دانشِ آکادمیک و صنایعِ منطقه باید تقویت شود تا مسیرِ توسعه‌ی پایدار، علمی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی استان باشد.