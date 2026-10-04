۲۰۰ قلم تجهیزات پزشکی به ارزش ۱۳۰ میلیارد تومان، در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خراسان جنوبی توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: ۲۰۰ قلم تجهیزات پزشکی به ارزش ۱۳۰ میلیارد تومان با پیگیری‌های چندماهه مجموعه درمان استان و با مساعدت وزارت بهداشت و همکاری نمایندگان مجلس تأمین شده است.

گنجی افزود: تجهیزات تأمین‌شده شامل دستگاه‌های پیشرفته پزشکی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان‌های تخصصی و فوق‌تخصصی، بیمارستان‌های شهرستان‌ها و مراکز درمانی استان است.

وی گفت: دستگاه فیکو و تجهیزات جراحی شبکیه، میکروسکوپ چشم‌پزشکی و دستگاه پیشرفته اکوکاردیوگرافی از جمله تجهیزات تخصصی است که در بیمارستان رازی مستقر خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: دستگاه‌های سونوگرافی و دستگاه فیکو برای شهرستان‌های قائنات و فردوس و یک دستگاه رادیولوژی ثابت نیز برای شهرستان طبس اختصاص یافته است.

گنجی همچنین از تأمین ۱۶ دستگاه همودیالیز، ۵۶ تخت بیمارستانی شامل تخت‌های دو و سه‌شکن و تخت‌های زایمان، ۱۱ دستگاه ونتیلاتور و ۱۴ دستگاه مانیتورینگ خبر داد.

وی گفت: تأمین و به‌روزرسانی تجهیزات پزشکی، از ملزومات ارتقای کیفیت خدمات درمانی است و پیگیری برای تکمیل و نوسازی تجهیزات مراکز درمانی استان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

گنجی ابراز امیدواری کرد با توزیع این تجهیزات، زمینه ارائه خدمات درمانی تخصصی‌تر و باکیفیت‌تر به مردم استان فراهم شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین گفت: در شش ماهه نخست سال گذشته، حدود ۲۵۰ قلم تجهیزات پزشکی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان در مراکز درمانی استان توزیع شد.

گنجی افزود: امسال نیز با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود، پیگیری‌ها برای تأمین تجهیزات پزشکی به نتیجه رسیده و تجهیزات بیشتری با ارزش ریالی بالاتر جذب و در مراکز درمانی استان توزیع شده است.

وی با اشاره به استمرار روند تأمین تجهیزات پزشکی گفت: پیگیری برای تأمین چهار دستگاه سی‌تی‌اسکن نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: یک دستگاه سی‌تی‌اسکن برای بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند به عنوان دستگاه پشتیبان و سه دستگاه دیگر برای شهرستان‌های استان در نظر گرفته شده است.