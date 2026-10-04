معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به عزم جدی مدیریت ارشد استان برای تسریع در تکمیل و تحویل پروژه‌های نهضت ملی مسکن، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های خدمات‌رسان، تعیین تکلیف تعهدات مالی و بانکی و مقابله جدی با واسطه‌گری و معامله غیرقانونی امتیاز مسکن‌های حمایتی تأکید کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمود رضایی کوچی در دویست و چهل و چهارمین جلسه شورای مسکن استان فارس با اشاره به روند روبه‌رشد اجرای پروژه‌های مسکن اظهار کرد: اولویت اصلی ما تکمیل واحدهای با پیشرفت فیزیکی بالا و رسیدن به مرحله بهره‌برداری و تحویل سریع به متقاضیان است؛ در همین راستا دستگاه‌های خدمات‌رسان موظفند با ارائه یک برنامه جامع و زمان‌بندی‌شده، انشعابات زیربنایی آب، برق و گاز را برای پروژه‌های آماده افتتاح در سراسر استان به‌ویژه شهر جدید صدرا و شهرستان‌ها همگام با پیشرفت ساخت فراهم کنند.

وی با اشاره به پیگیری گره‌گشایی از تسهیلات بانکی و رفع موانع پروژه‌ها افزود: در این نشست، موضوع پذیرش وثایق و اسناد جایگزین جهت تسهیل پرداخت تسهیلات پروژه‌های نهضت ملی مسکن مرودشت (توسط شرکت‌های پی‌چین و تهران بناور) از سوی بانک پارسیان مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت تا روند تزریق نقدینگی و عملیات اجرایی این طرح‌ها بدون وقفه تداوم یابد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس به ضرورت مدیریت هوشمندانه مطالبات و تعهدات اشاره و تصریح کرد: برای صیانت از پیشرفت پروژه‌ها، متقاضیان و پروژه‌ها بر اساس درصد پیشرفت فیزیکی دسته‌بندی می‌شوند تا با برقراری تعادل میان واریزی‌ها و روند اجرایی، مانع از توقف عملیات ساختمانی پیمانکاران شویم.

رضایی کوچی همچنین بر ارتقای نظارت فنی و بهره‌گیری از مشاوران مجرب تأکید کرد و گفت: به‌منظور تضمین کیفیت ساخت و پشتیبانی فنی و مالی از طرح‌های بزرگ انبوه‌سازی در شیراز، صدرا و شهرستان‌های تابعه نظیر فسا، اخذ مجوز به‌کارگیری مشاوران تخصصی و کارگشا با تعیین دقیق سهم سرانه هزینه هر متقاضی در دستور کار قرار گرفت تا پروژه‌ها با بالاترین استانداردهای مهندسی به بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به تعیین‌تکلیف موضوع تحویل استاندارد آسانسورها در طرح‌های مسکن مهر بر اساس تعهدات بنیاد مسکن و مصوبات قبلی پیرامون ضریب آماده‌سازی شهرداری‌ها، به موضوع مهم مقابله با سوداگری در مسکن حمایتی پرداخت و هشدار داد:واحدهای نهضت ملی مسکن متعلق به اقشار واجد شرایط و جامعه هدف است؛ هرگونه خرید و فروش و واگذاری امتیاز این واحدها به افراد غیرمستحق و دلالان غیرقانونی بوده و علاوه بر ابطال امتیاز و قطع حمایت‌های دولتی، عواقب حقوقی و قضایی سنگینی را برای خریداران، فروشندگان و بنگاه‌های مشاور املاک متخلف در پی خواهد داشت که در این خصوص هماهنگی‌های لازم با مراجع قضایی و دستگاه‌های نظارتی استان انجام شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در پایان خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی یکپارچه، پیگیری‌های مستمر میدانی و حمایت همه‌جانبه ارکان اجرایی استان، روند ساخت و تحویل مسکن در فارس شتاب بیشتری خواهد گرفت تا طعم شیرین خانه‌دار شدن هرچه سریع‌تر به کام متقاضیان بنشیند.