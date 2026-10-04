به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،معاون امور دریایی و عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد تجارت کشور از طریق دریا انجام می‌شود، گفت: بنادر یکی از محور‌های اصلی اقتصاد کشور هستند و توسعه اقتصاد دریا محور و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریایی، نیازمند هم‌افزایی و همراهی همه دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط است.

غفیفی‌پور با اشاره به اهمیت تجربه و تلاش مدیران و کارکنان حوزه دریایی و بندری افزود: امروز جمعی از مدیران و فعالان این حوزه گرد هم آمده‌اند تا از زحمات و تجربیات ارزشمند سال‌های گذشته که بخشی از سرمایه سازمان و کشور محسوب می‌شود، قدردانی کنند.

وی با اشاره به جایگاه حمل‌ونقل دریایی در تجارت کشور گفت: بیش از ۹۰ درصد تجارت کشور از طریق دریا انجام می‌شود و این موضوع به‌خوبی اهمیت راهبردی حمل‌ونقل دریایی و ضرورت توجه ویژه به اقتصاد دریا محور را نشان می‌دهد.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: سیاست‌های توسعه اقتصاد دریا محور مورد توجه قرار گرفته و امروز وظیفه همه ماست که با اجرای این سیاست‌ها، ظرفیت‌های موجود را برای توسعه کشور و ارائه خدمات شایسته به مردم و فعالان اقتصادی به کار بگیریم.

غفیفی‌پور با بیان اینکه بندر یکی از محور‌های اصلی و اساسی اقتصاد کشور است، گفت: بخش‌های مختلف حمل‌ونقل، تجارت دریایی و فعالیت‌های اقتصادی در بندر به یکدیگر می‌رسند و به همین دلیل، مسئولیت توسعه این نقاط صرفاً متوجه سازمان بنادر و دریانوردی نیست.

وی ادامه داد: امیدواریم با هم‌افزایی و همکاری بیشتر، شرایط بنادر نسبت به گذشته بهبود یابد و بتوانیم نقش خود را در توسعه اقتصادی کشور به شکل مطلوب‌تری ایفا کنیم.

عضو هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره تغییرات مدیریتی نیز اظهار کرد: جابه‌جایی‌های مدیریتی در همه کشور‌ها و متناسب با شرایط و نیاز‌های جامعه امری طبیعی است و به هیچ عنوان به معنای نادیده گرفتن زحمات مدیران پیشین نیست؛ بلکه این تغییرات با هدف ایجاد انگیزه بیشتر و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مختلف نیروی انسانی انجام می‌شود.

غفیفی‌پور با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و محدودیت‌های ایجادشده در بخش‌هایی از جنوب کشور گفت: در شرایط فعلی، بیش از گذشته نیازمند تلاش، افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود هستیم.

وی افزود: علاوه بر اجرای طرح‌های توسعه‌ای، باید اصلاح فرآیند‌ها و روند‌های کاری را نیز مورد توجه قرار دهیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود بیشترین استفاده را داشته باشیم.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: تصمیم‌های مدیریتی در سازمان پس از بررسی و مشورت با افراد و مجموعه‌های دخیل و اثرگذار در این حوزه اتخاذ می‌شود و هدف اصلی آن، استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود بنادر کشور و افزایش بهره‌وری است.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت‌های بندری گفت: یکی از موضوعات مورد توجه سازمان، افزایش نقش بخش غیردولتی است و در این مسیر باید ضمن توجه به الزامات و نظارت‌های سازمان، نیاز‌های جامعه و کشور و شرایط بازار نیز مورد توجه قرار گیرد.

غفیفی‌پور اضافه کرد: تحقق اهداف اقتصادی و توسعه‌ای بدون همراهی مدیران استانی و شهرستانی، دستگاه‌های اجرایی، کارکنان و فعالان بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و انتظار داریم همان‌گونه که در دوره مدیریت سعید کیا کجوری شاهد همکاری و همراهی مجموعه‌های مختلف بودیم، این روند در دوره مدیریت جدید نیز ادامه داشته باشد.

وی با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی در پیشبرد برنامه‌های سازمان گفت: توجه به نیروی انسانی و پاسخگویی به نیاز‌ها و خواسته‌های کارکنان، یکی از عوامل مهم موفقیت مجموعه‌هاست و باید شرایطی فراهم شود که نیرو‌های انسانی با انگیزه و توان بیشتری در مسیر تحقق اهداف سازمان فعالیت کنند.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی همچنین سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی را از ارکان مهم توسعه بندری دانست و گفت: سرمایه‌گذارانی که سرمایه، توان و ظرفیت خود را برای فعالیت‌های اقتصادی در بندر به میدان آورده‌اند، باید مورد حمایت قرار گیرند و از ظرفیت آنان در مسیر توسعه بنادر و رونق فعالیت‌های اقتصادی به بهترین شکل استفاده شود.

غفیفی‌پور بر ضرورت توجه جدی به ایمنی در محیط کار تأکید کرد و گفت: بندر یک محیط فعال و ۲۴ ساعته است و موضوع ایمنی در چنین محیطی اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی افزود: باید تلاش کنیم از جان و سلامت نیروی انسانی، کالا و سرمایه مردم که در بندر قرار دارد، به بهترین شکل حفاظت کنیم و از بروز حوادث و آسیب‌ها جلوگیری شود.

معاون امور دریایی و عضو هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در پایان، ضمن تبریک به یکی از نیرو‌های حوزه دریایی که موفق به اخذ پذیرش از یکی از دانشگاه‌های معتبر دریایی خارج از کشور شده است، تصریح کرد: این موفقیت نشان‌دهنده توانمندی و ظرفیت نیرو‌های متخصص حوزه دریایی است و باید از چنین ظرفیت‌هایی برای ارتقای دانش و توان تخصصی کشور بهره گرفت.