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رقابتهای موتورسواری جایزه بزرگ ژاپن، شانزدهمین مرحله از رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در پیست موبیلیتی در شهر موتگی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج کلاسهای مختلف به این شرح اعلام شد:
* موتو تری: (۱۷ دور پیست)
۱- داوید آلمانسا از اسپانیا - تیم دایناوولت و موتور کی تیام ۳۲:۴۵:۵۴۴ دقیقه
۲- ماکسیمو کیلس از اسپانیا - تیم آسپار و موتور کی تیام ۰:۰۴۶ ثانیه اختلاف
۳- آلبارو کارپی از اسپانیا - تیم ردبول آزو و موتور کی تیام ۲:۷۳۸ ثانیه اختلاف
* رده بندی کلی موتو تری قهرمانی جهان پس از شانزدهمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:
- انفرادی:
۱- ماکسیمو کیلس از اسپانیا ۳۲۶ امتیاز
۲- داوید آلمانسا از اسپانیا ۱۹۹،
۳- آلبارو کارپی از اسپانیا ۱۹۱،
۴- بریان اوریارته از اسپانیا ۱۸۷
- تیمی:
۱- کی تیام اتریش ۳۹۵ امتیاز ۲- هوندا ژاپن ۱۹۰ امتیاز
* موتو تو: (۲۳ دور پیست)
۱- آیزان گوئه وارا از اسپانیا - تیم پراماک و موتور بوسکوسکورو ۳۴:۱۴:۶۷۵ دقیقه
۲- تونی آربولینو از ایتالیا - تیم فانتیک و موتور کالکس ۰:۴۱۹ ثانیه اختلاف
۳- فیلیپ سالاچ از چک - تیم امریکن ریسینگ و موتور کالکس ۱:۰۵۷ ثانیه اختلاف
* رده بندی کلی موتو تو قهرمانی جهان پس از شانزدهمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:
- انفرادی:
۱- مانوئل گونسالس از اسپانیا ۲۴۵.۵ امتیاز
۲- ایزان گوئه وارا از اسپانیا ۲۳۵،
۳- ایوان اورتولا از اسپانیا ۱۸۱.۵،
۴- داوید آلونسو از کلمبیا ۱۶۶
- تیمی:
۱- کالکس آلمان ۳۷۲.۵ امتیاز ۲- بوسکوسکورو ایتالیا ۲۵۶ امتیاز ۳- فوروارد سوئیس ۶۳ امتیاز
* موتو جی پی: (۲۴ دور پیست)
۱- مارک مارکِس از اسپانیا - تیم لنوو و موتور دوکاتی جی پی ۲۶، ۴۱:۳۱:۴۶۷ دقیقه
۲- خورخه مارتین از اسپانیا - تیم آپریلیا و موتور آپریلیا آر اس ۲۶، ۱:۳۶۳ ثانیه اختلاف
۳- مارکو بتزکی از ایتالیا - تیم آپریلیا و موتور آپریلیا آر اس ۲۶، ۲:۲۵۲ ثانیه اختلاف
* رده بندی کلی موتو جی پی قهرمانی جهان پس از شانزدهمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:
- انفرادی:
۱- خورخه مارتین از اسپانیا ۳۳۳ امتیاز
۲- مارک مارکِس از اسپانیا ۳۳۱،
۳- مارکو بتزکی از ایتالیا ۲۸۴
- تیمی:
۱- آپریلیا ایتالیا ۴۴۲ امتیاز ۲- دوکاتی ایتالیا ۴۳۲ امتیاز ۳- کی تیام اتریش ۲۷۷ امتیاز