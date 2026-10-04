

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج کلاس‌های مختلف به این شرح اعلام شد:

* موتو تری: (۱۷ دور پیست)

۱- داوید آلمانسا از اسپانیا - تیم دایناوولت و موتور کی تی‌ام ۳۲:۴۵:۵۴۴ دقیقه

۲- ماکسیمو کیلس از اسپانیا - تیم آسپار و موتور کی تی‌ام ۰:۰۴۶ ثانیه اختلاف

۳- آلبارو کارپی از اسپانیا - تیم ردبول آزو و موتور کی تی‌ام ۲:۷۳۸ ثانیه اختلاف

* رده بندی کلی موتو تری قهرمانی جهان پس از شانزدهمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:

- انفرادی:

۱- ماکسیمو کیلس از اسپانیا ۳۲۶ امتیاز

۲- داوید آلمانسا از اسپانیا ۱۹۹،

۳- آلبارو کارپی از اسپانیا ۱۹۱،

۴- بریان اوریارته از اسپانیا ۱۸۷

- تیمی:

۱- کی تی‌ام اتریش ۳۹۵ امتیاز ۲- هوندا ژاپن ۱۹۰ امتیاز

* موتو تو: (۲۳ دور پیست)

۱- آیزان گوئه وارا از اسپانیا - تیم پراماک و موتور بوسکوسکورو ۳۴:۱۴:۶۷۵ دقیقه

۲- تونی آربولینو از ایتالیا - تیم فانتیک و موتور کالکس ۰:۴۱۹ ثانیه اختلاف

۳- فیلیپ سالاچ از چک - تیم امریکن ریسینگ و موتور کالکس ۱:۰۵۷ ثانیه اختلاف

* رده بندی کلی موتو تو قهرمانی جهان پس از شانزدهمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:

- انفرادی:

۱- مانوئل گونسالس از اسپانیا ۲۴۵.۵ امتیاز

۲- ایزان گوئه وارا از اسپانیا ۲۳۵،

۳- ایوان اورتولا از اسپانیا ۱۸۱.۵،

۴- داوید آلونسو از کلمبیا ۱۶۶

- تیمی:

۱- کالکس آلمان ۳۷۲.۵ امتیاز ۲- بوسکوسکورو ایتالیا ۲۵۶ امتیاز ۳- فوروارد سوئیس ۶۳ امتیاز

* موتو جی پی: (۲۴ دور پیست)

۱- مارک مارکِس از اسپانیا - تیم لنوو و موتور دوکاتی جی پی ۲۶، ۴۱:۳۱:۴۶۷ دقیقه

۲- خورخه مارتین از اسپانیا - تیم آپریلیا و موتور آپریلیا آر اس ۲۶، ۱:۳۶۳ ثانیه اختلاف

۳- مارکو بتزکی از ایتالیا - تیم آپریلیا و موتور آپریلیا آر اس ۲۶، ۲:۲۵۲ ثانیه اختلاف

* رده بندی کلی موتو جی پی قهرمانی جهان پس از شانزدهمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:

- انفرادی:

۱- خورخه مارتین از اسپانیا ۳۳۳ امتیاز

۲- مارک مارکِس از اسپانیا ۳۳۱،

۳- مارکو بتزکی از ایتالیا ۲۸۴

- تیمی:

۱- آپریلیا ایتالیا ۴۴۲ امتیاز ۲- دوکاتی ایتالیا ۴۳۲ امتیاز ۳- کی تی‌ام اتریش ۲۷۷ امتیاز