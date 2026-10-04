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آغاز فصل جدید کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه زاغه قزوین

فصل جدید کاوش در تپه زاغه قزوین آغاز شد. این تپه یکی از قدیمی‌ترین سکونت‌گاه‌های بشر در ایران است که شواهدی از اولین فعالیت‌های صنعتی و تجاری جهان را در خود جای داده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۲- ۱۲:۳۳
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برچسب ها: باستان شناسی ، تپه زاغه ، قزوین
 