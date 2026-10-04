به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار حسین رحیمی پلیس امنیت اقتصادی با گرامیداشت هفته انتظامی و با بیان اینکه بهره گیری از ظرفیت عظیم هموطنان عزیزمان همواره راهگشا است گفت: پلیس امنیت اقتصادی با هدف ارتقاء سطح همکاری عمومی و افزایش آگاهی شهروندان و ایجاد تسهیل در ارتباط هموطنان در هفته انتظامی بطور رسمی با شماره تلفن ۳۰۱۱۰ آماده دریافت اخبار و الاعات هموطنان است.

وی با تاکید بر اینکه شماره تلفن ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا به تازگی به شماره ۳۰۱۱۰ تغییر پیدا کرده است و این تغییر شماره به منظور ایجاد سهولت هر چه بیشتر در تماس و ارتباط مردم با این ستاد خبری است افزود: این ستاد خبری به منظور دریافت گزارشها و اطلاعات مردمی در راستای مقابله و مبارزه با انواع جرایم اقتصادی و قاچاق کالا و ارز بصورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و اطلاعات هموطنانمان در سراسر کشور است.

وی با اشاره به اینکه در شش ماهه امسال بالغ بر ۵ هزار و ۲۶۴ تماس مردمی با ستاد خبری پلیس داشته ایم تصریح کرد: از جمع اخبار و اطلاعات دریافت شده ۵۵۸ خبر عملیاتی که منتج به کشف انواع پرونده های جرایم و مفاسد اقتصادی و از جمله کشف انبارهای مختلف احتکار کالای اساسی به ارزش بیش از ۱۰۰ همت شده است.

سردار رحیمی با تاکید بر اینکه راه اندازی ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا به منظور تسریع روند شناسایی و مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی در کشور است گفت: هموطنان گرامی میتوانند اطلاعات و گزارشهای خود را در زمینه مفاسد و جرایم اقتصادی از قبیل احتکار زمین خواری پولشویی، رشا و ارتشا قاچاق کالا و ارز و .... را از طریق تماس با شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.