استاندار اردبیل از تحقق کامل تعهدات عمرانی سفر رئیس جمهور در سال اول خبر داد و گفت: این هفته با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور در اردبیل، در خصوص اختصاص اعتبارات، تصمیم های لازم گرفته می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی‌یگانه استاندار اردبیل از تحقق بالای ۱۰۰ درصدی تعهدات سال نخست سفر رئیس‌جمهور به این استان خبر داد و گفت: تمامی پروژه‌های عمرانی مصوب، با شتاب لازم در حال اجرا هستند.

مسعود امامی‌یگانه اظهار کرد: در سفر رئیس‌جمهور به استان اردبیل، بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای شتاب‌بخشی به طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای اختصاص یافت که این منابع نقشی کلیدی در فعال‌سازی کارگاه‌های عمرانی ایفا کرده است.

وی با اشاره به طرح‌های پیشران استان اردبیل افزود: راه‌آهن اردبیل با اعتبار سه‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی و تونل دوم حیران از جمله طرح‌های شاخصی بودند که به مرحله بهره‌برداری رسیدند.

نماینده عالی دولت در استان اردبیل با تأکید بر اینکه بخش عمده اعتبارات به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل اختصاص یافته است، تصریح کرد: هفت‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به تکمیل بزرگراه‌ها و محور‌های مواصلاتی استان تخصیص یافته و این پروژه‌ها بدون وقفه در حال پیشرفت فیزیکی هستند.

امامی‌یگانه به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: احداث بیمارستان نجف‌زاده اردبیل، بیمارستان ولی‌عصر (عج) مشگین‌شهر و توسعه اورژانس خلخال از مهم‌ترین طرح‌های درمانی مصوب به شمار می‌روند که عملیات اجرایی آنها به‌صورت فعال در جریان است.

استاندار اردبیل با اشاره به اقدامات انجام‌گرفته در حوزه منابع آب و محیط زیست خاطرنشان کرد: ارتقای تصفیه‌خانه‌های فاضلاب اردبیل و پارس‌آباد در دستور کار قرار داشت که پروژه پارس‌آباد به بهره‌برداری رسیده است؛ علاوه بر این، اعتبارات مناسبی برای پایاب سد گیوی (کوثر) و تأمین آب شرب شهر‌ها و روستا‌ها تزریق شده است.

وی به پیشرفت طرح‌های دانشگاهی و آموزشی نیز پرداخت و بیان کرد: تکمیل پارک علم و فناوری، احداث خوابگاه متأهلین و ساخت دانشکده ادبیات دانشگاه محقق اردبیلی از جمله مصوبات بود که پروژه دانشکده ادبیات به پایان رسیده است؛ همچنین پروژه‌های مقاوم‌سازی مدارس، نوسازی فضا‌های آموزشی و سالن طبقاتی ورزشگاه تختی با جدیت دنبال می‌شود.

امامی‌یگانه در ادامه از جذب بخشی از اعتبارات سال دوم از طریق سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های مربوطه خبر داد و یادآور شد: در پایان هفته جاری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور به‌منظور بازدید میدانی از آخرین وضعیت طرح‌های مصوب و تصمیم‌گیری نهایی درباره تخصیص‌های جدید به استان اردبیل سفر می‌کند.