شبکه مستند سیما، امروز با پخش دو اثر مستند «تولد یک سرباز» و «حاج حبیب»، به ترتیب به روایت دوران آموزشی خدمت سربازی و بازخوانی زندگی پدر دو شهید دفاع مقدس می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «تولد یک سرباز» روایتی از دو ماه نخست دوره آموزشی سربازان در پادگان شهید ادیبی فراجا است که تجربه‌ها و زیست سربازان را در روز‌های آغازین خدمت به تصویر می‌کشد.

این مستند امروز ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه مستند می‌رود و بازپخش آن فردا ساعت ۱۰ خواهد بود.

همچنین مستند «حاج حبیب» با رویکردی مستند و روایی، به بررسی ابعاد شخصیتی، مناسبات خانوادگی و فعالیت‌های انقلابی و اجتماعی مرحوم حاج حبیب‌الله پورمحمدی، از مبارزان دوران انقلاب اسلامی و پدر شهیدان والامقام محمد و علیرضا پورمحمدی می‌پردازد.

این اثر امشب ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می‌شود و تکرار آن فردا ساعت ۹ صبح روی آنتن می‌رود.