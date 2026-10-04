شهرداری‌ها موظفند برای پیشگیری از غرق‌شدگی در رودخانه‌ها و کانال‌ها بر مسیر‌های آبی و نصب علائم ممنوعه نظارت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ کارگروه ساماندهی سواحل و تفرج‌گاه‌ها به ریاست معاون استاندار خوزستان تشکیل شد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با تأکید بر اینکه پیشگیری از غرق‌شدگی در رودخانه‌ها و کانال‌های آبی استان یک وظیفه اجتماعی است، از الزام شهرداری‌ها به نظارت بر مسیر‌های آبی و نصب علائم هشدار و ممنوعیت خبر داد.

رضا نجاتی، در جلسه کارگروه ساماندهی سواحل و تفرجگاه‌ها گفت: در استان خوزستان با توجه به شرایط آب و هوایی گرم، رودخانه‌های فراوان و جذابیت‌های طبیعی، افراد به سمت فضا‌های آبی گرایش پیدا می‌کنند و همین موضوع ضرورت اقدامات پیشگیرانه و مدیریت صحیح برای ایمنی رودخانه‌ها و کانال‌ها را دوچندان می‌کند.

رییس هیات نجات غریق و غواصی خوزستان گفت: ۲۹۷ نفر در محدوده‌های تحت پوشش طرح ساماندهی سواحل استان از ابتدای خرداد تا پایان شهریور امسال، توسط ناجیان غریق نجات یافتند.

کمیل جشان‌زاده اظهار کرد: اجرای طرح ساماندهی سواحل و استقرار ناجیان غریق در محدوده‌های مشخص، نقش مهمی در کاهش آمار غرق‌شدگی در استان داشته است و بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی، خوزستان در سال ۱۴۰۴ کمترین میزان غرق‌شدگی طی پنج سال گذشته را تجربه کرد.

وی افزود: در سال‌های گذشته خوزستان از نظر آمار غرق‌شدگی وضعیت نامناسبی داشت و در مقطعی با ثبت ۱۴۴ مورد غرق‌شدگی، در رتبه نخست کشور قرار گرفت با این حال اجرای طرح ساماندهی سواحل طی سال‌های اخیر موجب کاهش قابل توجه این آمار شده است.

جشان‌زاده با اشاره به محدودیت محدوده‌های تحت پوشش طرح گفت: این طرح همه رودخانه‌ها، کانال‌های کشاورزی، سدها، دریاچه‌ها و رودخانه‌های فصلی استان را شامل نمی‌شود و تنها در محدوده‌هایی که به عنوان شناگاه‌های طبیعی مورد استفاده مردم قرار می‌گیرند، اجرا می‌شود.

رییس هیات نجات غریق و غواصی خوزستان ادامه داد: در این طرح، حدود ۴۰ تا ۴۲ محدوده در ۲۲ شهرستان استان تحت پوشش قرار گرفته‌اند و انتخاب این نقاط نیز بر اساس محل‌های سنتی مراجعه مردم برای شنا انجام شده است.

وی با اشاره به استقبال مردم از رودخانه‌های استان بیان کرد: شرایط اقلیمی و آب‌وهوایی خوزستان موجب شده است میزان مراجعه مردم به رودخانه‌ها برای شنا و خنک شدن بالا باشد به همین دلیل نمی‌توان رودخانه‌های استان را صرفا به عنوان تهدید در نظر گرفت و باید برای ساماندهی و ایمن‌سازی آنها برنامه‌ریزی کرد.

جشان زاده خواستار اصلاح دستورالعمل ساماندهی سواحل کشور شد و گفت: این دستورالعمل عمدتا با نگاه به سواحل شمال و جنوب کشور تدوین شده و ظرفیت و شرایط رودخانه‌های استان‌هایی مانند خوزستان در آن به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

رییس هیات نجات غریق و غواصی خوزستان افزود: در دستورالعمل ساماندهی سواحل، دریا‌ها و دریاچه‌ها، وزارت نیرو مکلف شده است برای ساماندهی این مناطق طرح‌های لازم را تهیه و ارائه کند، اما موضوع ساماندهی شناگاه‌های رودخانه‌ای خوزستان طی سال‌های گذشته مغفول مانده است.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد ردیف استخدامی برای ناجیان غریق در سازمان‌های آتش‌نشانی تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص شهر‌های خوزستان و عبور رودخانه از برخی شهرها، باید برای به‌کارگیری نیرو‌های تخصصی نجات غریق در سازمان‌های آتش‌نشانی استان تدبیر شود.

جشان زاده ادامه داد: در برخی حوادث رودخانه‌ای، نیرو‌های امدادی برای جست‌و‌جو و خارج کردن پیکر افراد وارد عمل می‌شوند، در حالی که با حضور نیرو‌های تخصصی نجات غریق می‌توان با تمرکز بر پیشگیری، از وقوع حادثه جلوگیری کرد.

رییس هیات نجات غریق و غواصی خوزستان اظهار کرد: در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای تدوین طرح جامع ایجاد شناگاه در رودخانه‌های استان انجام شده و در این زمینه مطالعات و محتوای پژوهشی مختلفی نیز تهیه شده است، اما برای ساماندهی این ظرفیت نیازمند همکاری جدی دستگاه‌های مسئول هستیم.

جشان‌زاده با اشاره به دستاورد‌های اجرای طرح ساماندهی سواحل اظهار کرد: در چهار سال گذشته، کاهش آمار غرق‌شدگی در محدوده‌های تحت پوشش طرح مشاهده شده و این کاهش در برخی سال‌ها به طور قابل توجهی بوده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴، میزان کاهش غرق‌شدگی در محدوده‌های تحت پوشش طرح به ۸۹ درصد رسید و این میزان در سال جاری نیز افزایش یافته است.

کمبود ۳۵۰ نجات غریق در مناطق مورد نیاز

رییس هیات نجات غریق خوزستان با بیان اینکه این طرح با کمبود نیروی انسانی مواجه است بیان کرد: برای اجرای کامل طرح، در ابتدا به ۵۰۰ نیروی ناجی غریق نیاز داشتیم که با ۱۵۰ نفر موافقت شد و در حال حاضر حداقل ۳۵۰ نیروی دیگر برای پوشش مناسب مناطق مورد نیاز است.

وی افزود: در مجموع حداقل ۲۸ تا ۳۰ شهرستان استان نیازمند اجرای طرح هستند و تاکنون این طرح در ۲۲ شهرستان اجرا شده و همچنین از میان حدود ۱۰۰ شناگاه شناسایی‌شده در استان، حدود ۴۰ شناگاه تحت پوشش طرح قرار گرفته‌اند.

جشان‌زاده آموزش نیروی انسانی و فرهنگ‌سازی را از دیگر دستاورد‌های این طرح عنوان کرد و گفت: آیین‌نامه اجرایی نجات غریق در رودخانه به عنوان یک رشته جدید مورد تدوین قرار گرفت و همچنین با همکاری فدراسیون نجات غریق، دوره‌های آموزشی همیار ناجی ساحل برگزار و ۱۵۰ نفر آموزش داده شدند.

رییس هیات نجات غریق و غواصی خوزستان ادامه داد: در حوزه پیشگیری نیز اقدامات فرهنگی گسترده‌ای انجام شده و بیش از ۲ هزار وسیله و تجهیزات پیشگیری از غرق‌شدگی مورد استفاده قرار گرفته که این اقدامات به افزایش توجه عمومی به استفاده از تجهیزات ایمنی از جمله جلیقه نجات کمک کرده است.

وی با اشاره به آمار نجات‌یافتگان اضافه کرد: در جریان اجرای طرح ساماندهی سواحل، ۲۹۷ نفر توسط ناجیان غریق از خطر غرق‌شدگی نجات یافتند که هر یک از این موارد ارزشمند است.

جشان زاده گفت: این آمار نشان می‌دهد استقرار ناجیان غریق در محدوده‌های پرتردد و شناگاه‌های طبیعی، علاوه بر جنبه امدادی، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع حوادث دارد.

۷۰ درصد غرق شدگی‌ها در رودخانه است

رییس هیات نجات غریق و غواصی خوزستان با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از غرق‌شدگی‌های استان در رودخانه‌ها رخ می‌دهد توضیح داد: حدود ۷۰ درصد موارد غرق‌شدگی در رودخانه‌ها اتفاق می‌افتد و همین موضوع ضرورت اصلاح دستورالعمل‌های موجود و توجه ویژه به رودخانه‌های خوزستان را نشان می‌دهد.

وی همچنین بر ضرورت تداوم گشت‌های آبی و حضور نیرو‌های نجات غریق تاکید کرد و افزود: حضور قایق، جت‌اسکی و نیرو‌های امدادی در رودخانه‌ها علاوه بر امکان واکنش سریع در زمان حادثه، اثر پیشگیرانه دارد و می‌تواند از شکل‌گیری رفتار‌های پرخطر جلوگیری کند.

جشان زاده گفت: برای تداوم و توسعه طرح، علاوه بر تامین دست‌کم ۳۵۰ نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات امدادی مورد نیاز است و اصلاح دستورالعمل ساماندهی سواحل، ایجاد ردیف استخدامی برای ناجیان غریق در سازمان‌های آتش‌نشانی و تدوین طرح ساماندهی شناگاه‌های رودخانه‌ای از مهم‌ترین مطالبات این هیات است.

وی افزود: ناجیان غریق در اجرای این طرح نقش مهمی در نجات جان شهروندان داشته‌اند و با وجود فعالیت گسترده آنان، بخشی از مطالبات و حقوق این نیرو‌ها همچنان پرداخت نشده است.

استان خوزستان به دلیل برخورداری از رودخانه‌های پرآب، سدها، کانال‌های کشاورزی و شناگاه‌های طبیعی، از استان‌های دارای چالش جدی در حوزه غرق‌شدگی به شمار می‌رود. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی، در سال ۱۴۰۳، ۱۳۷ نفر در خوزستان بر اثر غرق‌شدگی جان باختند که ۱۰۵ مورد آن مربوط به رودخانه‌ها بود. در سال ۱۴۰۴ نیز خوزستان با ۱۲۳ فوتی، همچنان بیشترین آمار تلفات غرق‌شدگی کشور را به خود اختصاص داد.

در سال‌های اخیر، طرح ساماندهی و پیشگیری از غرق‌شدگی با محوریت هیات نجات غریق و غواصی خوزستان و با همکاری دستگاه‌های مرتبط در بخش‌هایی از استان اجرا شده است؛ این طرح در سال ۱۴۰۴ نیز با هدف کاهش حوادث و استقرار ناجیان غریق در محدوده‌های پرخطر ادامه یافت.