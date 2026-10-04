در بیست‌وچهارمین جلسه نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) آذربایجان غربی آخرین وضعیت غربالگری، استعدادیابی، پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان برررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بیست‌وچهارمین جلسه نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) با حضور علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی و معاون پرورشی و فرهنگی و جمعی از مسئولان مناطق و نواحی استان برگزار شد و آخرین وضعیت غربالگری، استعدادیابی، پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار گرفت.

بیست‌وچهارمین جلسه نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) با حضور علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی، فدوی معاون پرورشی و فرهنگی و مسئولان و کارشناسان مناطق و نواحی استان برگزار شد و آخرین وضعیت اجرای برنامه‌های مراقبتی، غربالگری، استعدادیابی و اقدامات پیشگیرانه در برابر آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی، در این نشست بر استمرار و انسجام‌بخشی به فرآیند اجرای نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان تأکید کرد و راهبری این برنامه را نیازمند پیگیری هماهنگ در سطوح مختلف دانست؛ از تعامل و هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش تا مدیریت استان، شهرستان‌ها و مناطق و در نهایت مدرسه و ارکان تربیتی آن.

وی با اشاره به ضرورت جریان یافتن برنامه نماد در تمام سطوح اجرایی، بر پیگیری مستمر این طرح در شهرستان‌ها و مناطق و حضور مؤثر مدیران مدارس در فرآیند مراقبت اجتماعی تأکید کرد و افزود: در سطح مدرسه، مدیر با هماهنگی ارکان مدرسه، مسئولیت راهبری و پیگیری فرآیند‌های مرتبط با نظام مراقبت اجتماعی را بر عهده دارد.

در ادامه این نشست، آخرین وضعیت غربالگری، روند استعدادیابی، گزارش عملکرد شهرستان‌ها و مناطق و گزارش جلسات نمایندگان دستگاه‌های عضو ائتلاف نماد بررسی شد و روند اجرای برنامه‌ها در بخش‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.

آذربایجان‌غربی در ارزیابی‌های ملی امسال نیز عملکرد قابل توجهی داشته و در غربالگری رتبه هفتم، درمان رتبه چهارم و مصاحبه و سطح‌بندی رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است.

فدوی، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی، در این جلسه با تشریح روند اجرای برنامه‌های نماد، از آغاز فرآیند غربالگری از تابستان خبر داد و اظهار کرد: مشارکت والدین در این فرآیند، زمینه شناخت دقیق‌تر شرایط دانش‌آموزان و شناسایی بهنگام عوامل مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

وی شرایط ناشی از جنگ و تأثیر آن بر روح و روان، رفتار و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان را مورد توجه قرار داد و افزود: تقویت اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی می‌تواند در شناسایی بهنگام مسائل و کاهش پیامد‌های ناشی از شرایط دشوار اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی همچنین استعدادیابی را از تغییرات مهم رویکرد جدید غربالگری عنوان کرد و گفت: در این رویکرد، ظرفیت‌ها و استعداد‌های دانش‌آموزان همزمان با شناسایی زمینه‌های آسیب مورد توجه قرار می‌گیرد و با بهره‌گیری از نگاه روان‌شناسی مثبت، شناخت توانمندی‌های دانش‌آموزان در کنار مراقبت اجتماعی دنبال می‌شود.