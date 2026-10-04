آیین بازگشایی رسمی کودکستان‌ها و آغاز سال تربیت و یادگیری، با شعار عدالت، کیفیت، هویت در دبستان صادق دقیقی کوی کوثر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل آموزش و پرورش استان، در جشن روز غنچه‌ها با اشاره به آغاز سال تربیت و یادگیری نوآموزان کودکستانی گفت: امسال ۲۴ هزار نوآموز کودکستانی در استان ثبت‌نام کرده‌اند و آموزش خود را در کودکستان‌های نوع یک و دو آغاز می‌کنند.

رسول شیدایی با تاکید بر اهمیت دوران کودکی در شکل‌گیری شخصیت و تربیت دانش‌آموزان افزود: تربیت کودکان در این دوره از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

وی درباره وضعیت کودکستان‌ها نیز توضیح داد: همه کودکستان‌ها به صورت خصوصی اداره می‌شوند و کودکستان دولتی نداریم. ممکن است در مدارس دولتی با عنوان اجاره فضا، فضا در اختیار کودکستان‌ها قرار گیرد و امور اداری آنها انجام شود، اما این به معنای دولتی بودن کودکستان نیست.