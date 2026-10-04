به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: امسال در هرمزگان ۲۶ هزار نوآموز در مقطع پیش دبستانی دو و ۵ هزار نوآموز در پیش دبستانی یک آموزش می‌بینند.

منوچهر ضیایی افزود: این نوآموزان در هزار و ۱۵۸ کودکستان و پیش دبستانی آموزش می‌بینند.

وی گفت: مقطع کودکستان و پیش دبستانی پایه و اساس یادگیری در دورره دبستان است که توصیه می‌شود خانواده‌ها در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند.

هاشم ادیبان رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش هرمزگان گفت: امسال ۶۶ بسته آموزشی در وزارت آموزش و پرورش برای مقاطع تحصیلی کودکستان و پیش دبستانی آماده شده است که خانواده‌ها و مدیران می‌توانند متناسب با نیاز نوآموزان از این بسته‌ها استفاده کنند.

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وی افزود: مهمترین فرایند آموزشی در این مقاطع، تکمیل یادگیری زبان به عنوان زیربنای آموزش است.