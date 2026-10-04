رئیس فدراسیون شمشیربازی از اردوی تیم ملی پاراشمشیربازی کشورمان بازدید و در روند آماده‌سازی این تیم قرار گرفت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا پورسلمان با حضور در هشتمین مرحله از اردو‌های آماده‌سازی تیم ملی پاراشمشیربازی کشورمان از شرایط ملی پوشان ایران با خبر شد.

تیم پاراشمشیربازی ایران که خود را برای حضور در پاراآسیایی ناگویا آماده می‌کند، قرار است، مهدی عابدی و سپیده سهرابی در اسلحه سابر با هدایت تینا عابدی در پاراآسیایی ناگویا حضور پیدا کند.

بر این اساس، علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی با حضور در اردوی این تیم، شرایط شمشیربازان را از نزدیک ارزیابی کرد.

وی پس در گفت‌و‌گو با شمشیربازان و مربی آنها، شرایط نمایندگان کشورمان برای حضور در پاراآسیایی ناگویا را مثبت ارزیابی کرد.