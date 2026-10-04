به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این مراسم محسن مقدس، معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، نگین تاجی رئیس روزنامه رسمی کشور و عرفان، مدیر کانون داوران حرفه‌ای استان تهران حضور داشتند.

در ابتدای این نشست، مقدس ضمن تشکر از رویکرد تعاملی مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با معاونت داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف، اظهار کرد: توسعه روزافزون داوری حرفه‌ای نیازمند حمایت همه جانبه مسئولین عالی قضایی، دولت و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است و همکاری روزنامه رسمی کشور در انتشار آثار و تالیفات و حتی چاپ پروانه‌های داوری و میانجیگری می‌تواند به اعتباربخشی رسمی به این حوزه ارزشمند کمک کند.

وی افزود: قطعا انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با روزنامه رسمی کشور نقطه عطفی برای اعتبار بیشتر فعالیت‌های علمی داوران حرفه‌ای و کانون‌های داوران حرفه‌ای سراسر کشور خواهد بود.

در ادامه نگین تاجی، سرپرست روزنامه رسمی کشور نیز با استقبال از این همکاری، اظهار کرد: روزنامه رسمی با ظرفیت‌های فنی و حقوقی خود آماده است تا در حوزه چاپ، انتشار و استعلام اسناد و پروانه‌های داوری، پشتیبانی کامل و مطمئنی ارائه دهد و همکاری لازم را با تمامی ارکان قوه قضاییه خواهد داشت و توسعه امر داوری حرفه‌ای را در برنامه‌های آتی خود لحاظ خواهد کرد.

در ادامه عرفان، مدیر کانون داوران حرفه‌ای استان تهران، این تفاهم‌نامه را نقطه عطفی در هویت‌بخشی به داوران حرفه‌ای دانست و تأکید کرد: همکاری سه‌جانبه موجب ارتقای جایگاه حرفه‌ای داوران، شفافیت و اعتماد بیشتر مردم و مراجع قضایی به آرای داوری خواهد شد.