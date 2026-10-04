دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایذه از اعلام رضایت اولیای دم و بخشش محکوم به قصاص پس از ۱۴ سال از وقوع حادثه، با وساطت معتمدان و شورای حل اختلاف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صادق دقیقیان گفت: این پرونده مربوط به وقوع یک فقره نزاع منجر به قتل در سال ۱۳۹۱ در یکی از روستا‌های شهرستان ایذه بود که پس از انجام تحقیقات قضایی و طی تشریفات قانونی، حکم قصاص نفس صادر و پس از تأیید در دیوان عالی کشور قطعی شد.

دادستان عمومی و انقلاب ایذه افزود: پس از ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای ایذه، پیگیری‌های مستمری با بهره‌گیری از ظرفیت بزرگان، متنفذین، ریش‌سفیدان و اعضای شورای حل اختلاف شهرستان جهت ایجاد مصالحه انجام شد که خوشبختانه این تلاش‌ها به ثمر نشست و اولیای دم با اعلام گذشت رسمی، از اجرای حکم قصاص صرف‌نظر کردند.

وی با قدردانی از اقدام خداپسندانه و ارزشمند اولیای دم در اعطای فرصت دوباره زندگی به محکوم، گفت: کنترل خشم و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده در شرایط بحرانی و هیجانی، نقشی اساسی در پیشگیری از وقوع جرائم خشن دارد؛ لذا ارتقای سطح آگاهی عمومی در این زمینه نیازمند برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و آموزشی و هم‌افزایی نهاد خانواده، فرهنگیان و متنفذین محلی است.