به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محمد کبودتبار سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سارقی خبر داد که با پوشیدن لباس زنانه اقدام به سرقت یک دستگاه موتورسیکلت در محدوده میدان سپاه کرده بود.

وی گفت: در پی وقوع سرقت یک دستگاه موتورسیکلت در محدوده میدان سپاه و کوچه غفوری، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۰۶ نامجو قرار گرفت.

سرهنگ محمد کبودتبار افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد در ورودی محل سرقت هیچ‌گونه آثار تخریبی وجود نداشته و تصاویر دوربین‌های مداربسته نیز در اختیار مأموران قرار گرفته است.

وی ادامه داد: مأموران با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، انجام اقدامات اطلاعاتی و استفاده از منابع و مخبرین موفق شدند فردی را شناسایی کنند که با پوشیدن لباس زنانه در محل تردد داشته و اقدام به سرقت موتورسیکلت کرده بود.

سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: در ادامه تحقیقات مشخص شد متهم از افراد دارای سابقه و سوءشهرت در محل بوده و به عنوان شاگرد یک بنگاه املاک در آن محدوده تردد داشته است.

سرهنگ کبودتبار گفت: مأموران پس از هماهنگی قضایی، متهم را شناسایی و دستگیر کردند. وی پس از دستگیری به ارتکاب سرقت موتورسیکلت اعتراف کرد.

وی افزود: در ادامه و با اخذ دستور قضایی، مأموران به مخفیگاه متهم اعزام شدند و در بازرسی از محل، یک دستگاه موتورسیکلت برقی مسروقه کشف و ضبط شد.

سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ افزود: با حضور شاکی و ثبت شکایت رسمی، پرونده تشکیل شد و متهم به همراه اموال مکشوفه برای ادامه روند رسیدگی و سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.