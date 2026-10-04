­معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اسقاط خودرو‌های فرسوده علاوه بر کاهش آلودگی و ارتقای ایمنی، می‌تواند در مدیریت و صرفه‌جویی مصرف سوخت کشور نقش داشته باشد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، فرشاد مقیمی در نشست با اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو‌های فرسوده کشور، با اشاره به اجرای تکالیف قانون ساماندهی صنعت خودرو و آیین‌نامه‌های اجرایی ماده ۱۰ این قانون، بر رفع موانع فرآیند اسقاط و تسریع در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل تأکید کرد.

وی گفت: اسقاط و بازیافت خودرو‌های فرسوده، علاوه بر نقش آن در کاهش آلودگی کلان‌شهر‌ها و ارتقای ایمنی جاده‌ها، یکی از ابزار‌های مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف سوخت کشور است.

معاون وزیر صمت افزود: تقویت زنجیره ارزش بازیافت و ایجاد درآمد پایدار برای مراکز اسقاط، از محور‌های مورد توجه وزارت صمت و ایدرو است و در این زمینه، شفافیت فرآیند‌های سامانه ستاد نوسازی ناوگان، رفع مشکلات نقدینگی و تسریع در تسویه مطالبات گواهی‌های اسقاط از خودروسازان و واردکنندگان باید پیگیری شود.

مقیمی همچنین بر تعامل با تشکل‌های تخصصی برای رفع موانع موجود در فرآیند اسقاط تأکید کرد.

در این نشست، راهکار‌های بهبود فرآیند‌های مالی گواهی اسقاط، افزایش ظرفیت پذیرش خودرو‌های فرسوده تجاری و سواری و تسهیل ارتباط میان خودروسازان و مراکز اسقاط بررسی شد.