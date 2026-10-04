استاندار همدان، امنیت را بستر و پایه همه فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دانست و گفت: بدون امنیت، امکان پیشرفت و توسعه در هیچ حوزه‌ای وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در دیدار شورای فرماندهان و معاونان فرماندهی انتظامی استان به مناسبت هفته نیروی انتظامی، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس اظهار کرد: نیروی انتظامی باید در برابر مخلان نظم و امنیت، مقتدر و قاطع و در ارتباط با مردم، مهربان و آرامش‌بخش باشد.

وی با اشاره به تغییر شکل تهدیدات، بر ضرورت هوشمندی، آگاهی و استفاده از دانش روز در مقابله با تهدیدات سایبری، جنگ نرم و تهدیدات فرهنگی تأکید کرد و افزود: امنیت، محصول همکاری دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم است.

استاندار همدان همچنین با قدردانی از عملکرد نیرو‌های انتظامی در حوادث و شرایط سخت اخیر گفت: پلیس استان با وجود کمبود‌ها و آسیب‌های واردشده به برخی اماکن انتظامی، شبانه‌روزی در کنار مردم ایستاد و از امنیت استان حفاظت کرد.

ملانوری شمسی مدیریت حوادث دی‌ماه و جلوگیری از آسیب بیشتر به مردم را از جلوه‌های درایت و هوشمندی نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های امنیتی استان دانست و از تلاش نیرو‌های انتظامی برای حفظ آرامش مردم و جلوگیری از آسیب به شهروندان قدردانی کرد.

سردار حسین نجفی، فرمانده انتظامی استان همدان نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های استاندار و اعضای شورای تأمین استان گفت: مدیریت استان در جریان جنگ اخیر، به‌ویژه در تأمین کالا‌های اساسی، کنترل بازار و حفظ امنیت، اقدامات مؤثری انجام داد که می‌تواند الگویی برای دیگر استان‌ها باشد.

وی افزود: با وجود آسیب‌هایی که به برخی زیرساخت‌ها و اماکن انتظامی وارد شد، ارتباط پلیس با مردم حتی برای لحظه‌ای قطع نشد و سامانه ۱۱۰ در شرایط جنگی نیز به تماس‌های شهروندان پاسخ داد.

سردار نجفی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی پلیس در حوزه‌های مختلف گفت: در شش ماه نخست امسال بیش از ۷ هزار عملیات در حوزه مبارزه با مواد مخدر انجام شده و پلیس آگاهی استان نیز رتبه دوم کشوری در کشف جرائم را به دست آورده است.

فرمانده انتظامی استان همچنین از فعالیت پلیس امنیت اقتصادی در مقابله با قاچاق و احتکار کالا‌های اساسی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی در برخورد با اراذل و اوباش، پلیس فتا و دیگر مجموعه‌های انتظامی در تأمین امنیت مراسم و خدمت‌رسانی به مردم خبر داد.

وی با اشاره به حضور نیرو‌های انتظامی در تأمین امنیت اجتماعات و مراسم مختلف استان افزود: پلیس در همه ساعات شبانه‌روز آماده خدمت‌رسانی به مردم است و کارکنان انتظامی با وجود شرایط سخت، با انگیزه بیشتری به مأموریت‌های خود ادامه می‌دهند.

سردار نجفی همچنین خواستار حمایت بیشتر از کارکنان انتظامی در حوزه نهضت ملی مسکن شد و گفت: بیش از هزار واحد مسکونی سازمانی در استان در دست اقدام است و انتظار می‌رود با حمایت مدیریت استان، موضوع مسکن کارکنان انتظامی نیز تعیین تکلیف شود.

وی همچنین با اشاره به راه‌اندازی دبیرستان پلیس با محوریت همدان و پذیرش حدود ۵۰۰ دانش‌آموز به صورت شبانه‌روزی، خواستار حمایت استان و خیران برای تکمیل و تجهیز این مجموعه شد.