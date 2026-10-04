به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی اشجری در نشست ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، با اشاره به اهمیت برگزاری این مناسبت گفت: یوم‌الله ۱۳ آبان که به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده، امسال با ایام فاطمیه مقارن شده و نخستین شب دهه دوم فاطمیه نیز در این ایام قرار دارد؛ بنابراین برنامه‌های این مناسبت باید با یاد و بزرگداشت حضرت فاطمه زهرا (س) و با محوریت تبیین فرهنگ ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی برگزار شود.

وی افزود: ۱۳ آبان یادآور سه رخداد مهم تاریخی شامل تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، شهادت جمعی از دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است که امام خمینی (ره) از آن به عنوان انقلاب دوم یاد کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان گفت: این سه رخداد در سه مقطع تاریخی موجب شد ۱۳ آبان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شود و استکبارستیزی بر اساس آموزه‌های دینی و مبانی انقلاب اسلامی، یکی از مؤلفه‌های هویتی انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

حجت الاسلام و السلمین مجتبی اشجری با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر گفت: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با تهدید‌ها و فشار‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه است، مردم ایران با وجود مشکلات و سختی‌ها همچنان بر حفظ استقلال، امنیت و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید دارند.

وی با قدردانی از نیرو‌های مسلح، بسیجیان و نیرو‌های انتظامی افزود: شهدای امنیت و نیرو‌های مسلح در عرصه‌های مختلف برای حفظ امنیت و آرامش مردم جان خود را تقدیم کرده‌اند و وظیفه داریم قدردان فداکاری‌های همه عزیزان در فراجا و نیرو‌های مسلح باشیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به حضور مردم در اجتماعات مختلف گفت: مردم بصیر، ولایی و انقلابی ایران اسلامی در ماه‌های گذشته با حضور در صحنه نشان داده‌اند که نسبت به امنیت و آینده کشور احساس مسئولیت دارند و باید از این ظرفیت مردمی برای تقویت وحدت و انسجام ملی استفاده شود.

حجت الاسلام و السلمین مجتبی اشجری با تأکید بر اهمیت برگزاری مراسم ۱۳ آبان امسال گفت: مراسم امسال علاوه بر حفظ وحدت و انسجام مردم، دولت و نیرو‌های مسلح، فرصتی برای تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب اسلامی است و امیدواریم مردم در این روز برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت کنند.

وی ادامه داد: تبیین و روایتگری واقعه ۱۳ آبان و پیوند آن با شرایط امروز کشور، نیازمند انسجام و حضور ملی است و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی باید به عرصه نمایش وحدت و همبستگی و میدان‌داری نسل جوان تبدیل شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان بر ضرورت حضور پررنگ دانش‌آموزان و دانشجویان در مراسم ۱۳ آبان تأکید کرد و گفت: ابعاد تحولات و جنگ‌های اخیر باید در مدارس و دانشگاه‌ها متناسب با گروه‌های سنی و مخاطبان تبیین شود تا نسل جوان با ریشه‌ها و ابعاد استکبارستیزی انقلاب اسلامی آشنا شود.

حجت الاسلام و السلمین مجتبی اشجری پنج هدف اصلی ستاد بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را تشریح کرد و گفت: «تبیین نقش استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایجاد بحران‌های منطقه‌ای با تأکید بر تحولات ایران، لبنان و غزه؛ آگاهی‌بخشی به نسل جوان و نوجوان درباره ریشه‌های تاریخی استکبارستیزی انقلاب اسلامی؛ تقویت وحدت و همبستگی میان ملت‌های مستقل؛ تقویت روحیه مقاومت و پایداری؛ و ترغیب و سازماندهی حداکثری مردم برای حضور آگاهانه در راهپیمایی ۱۳ آبان»، پنج محور اصلی فعالیت‌های ستاد است.

وی با اشاره به همزمانی ۱۳ آبان با ایام فاطمیه گفت: برنامه‌های مساجد، مدارس و دانشگاه‌ها باید از روز‌های پیش از ۱۳ آبان آغاز شود و از ظرفیت سخنرانان، گویندگان، مداحان و فعالان فرهنگی برای تبیین سیره حضرت زهرا (س)، ظلم‌ستیزی و دفاع از حق استفاده شود.

حجت الاسلام و السلمین مجتبی اشجری، اجتماعات مردمی را نیز از ظرفیت‌های مهم برای زمینه‌سازی حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان عنوان کرد و افزود: برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی پیش از ۱۳ آبان باید به گونه‌ای طراحی شود که زمینه حضور آگاهانه و گسترده مردم در مراسم فراهم شود.

وی همچنین بر ضرورت تداوم برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در مساجد و مراکز آموزشی تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت گسترده مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی برای تبیین اهداف و فلسفه ۱۳ آبان استفاده شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان افزود: در کنار سخنرانی، از ظرفیت مداحان، ستایشگران و هنرمندان نیز برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری استفاده خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌ها برای برگزاری مراسم در شرایط مختلف خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها باید آمادگی لازم را برای اجرای برنامه‌ها داشته باشند و تمهیدات امنیتی و اجرایی مورد نیاز نیز از سوی دستگاه‌های مسئول پیش‌بینی شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با تأکید بر نقش مردم در استمرار انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی بر پایه حضور مردم شکل گرفته و استمرار آن نیز نیازمند حضور آگاهانه و مسئولانه مردم است و باید زمینه حضور پررنگ نسل جوان و اقشار مختلف مردم در مناسبت‌های ملی و انقلابی فراهم شود.

در پایان این نشست، هر یک از اعضای ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان گیلان به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و نقطه‌نظرات خود درباره نحوه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم پرداختند.