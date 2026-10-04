موجی از حملات سایبری هماهنگ به بانک‌ها و مؤسسات مالی کره جنوبی منجر به افشای اطلاعات شخصی هزاران مشتری شد و دولت این کشور را به اعلام وضعیت هشدار و بررسی احتمال استفاده از هوش مصنوعی توسط مهاجمان واداشت.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، در پی حملات متوالی به بانک‌های بزرگی همچون «شین‌هان»، «کی‌بی کوکمین» و «هانا»، اطلاعات حساس هزاران کاربر از جمله نام، شماره تلفن و میزان درآمد سالانه به بیرون درز کرده است. تنها در بانک شین‌هان، اطلاعات حدود ۲۵ هزار مشتری افشا شده و در مؤسسات غیربانکی نظیر بانک پس‌انداز یگارام نیز احتمال نشت داده‌های ۴۰ هزار کاربر وجود دارد.

در واکنش به این بحران، رئیس‌جمهور کره جنوبی دستور تحقیقات جامع برای شناسایی ابعاد این نفوذ و جلوگیری از تکرار آن را صادر کرد. کمیسیون خدمات مالی این کشور نیز در نشستی اضطراری، خواستار تقویت سیستم‌های احراز هویت و محدود کردن دسترسی‌های خارجی در تمامی مؤسسات مالی شد.

یکی از چالش‌برانگیزترین ابعاد این پرونده، احتمال به‌کارگیری ابزار‌های هوش مصنوعی توسط هکر‌ها برای شناسایی آسیب‌پذیری‌هاست؛ موضوعی که رئیس کمیسیون خدمات مالی را بر لزوم اتخاذ رویکرد «مقابله با هوش مصنوعی توسط هوش مصنوعی» تأکید کرد. اگرچه ترافیک حملات از آی‌پی‌های کشور‌های مختلف از جمله آمریکا و ژاپن رصد شده، اما هنوز شواهد قطعی برای نقش کشور‌های خاص یا گروه‌های سازمان‌یافته منتشر نشده است.