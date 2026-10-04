با نزدیک شدن به زمان برگزاری چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، بررسی ترکیب آثار راه‌یافته به این رویداد، تصویری از گستره وسیع جغرافیایی و رویکرد انجمن در توزیع عادلانه منابع حمایتی تولید فیلم کوتاه در کشور ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در سال جاری و در قالب فرآیند‌های پیش از تولید و حمایت‌های پس از تولید، ۹۵ اثر مختلف را در گونه‌ها و قالب‌های مختلف مورد حمایت قرار داده است.

از میان این آثار، ۵۱ اثر به چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران راه یافته‌اند؛ که این به معنای حضور حدود ۵۴ درصد از مجموع تولیدات مورد حمایت انجمن در این رویداد است.

این میزان حضور، با توجه به گستره فعالیت انجمن و تعداد قابل توجه تولیدات آن، بیش از آنکه صرفاً یک عدد آماری باشد، بازتابی از حجم فعالیت مهم‌ترین متولی تولید فیلم کوتاه در کشور است؛ نهادی که با شبکه‌ای متشکل از ۵۷ دفتر در سراسر ایران، بخش قابل توجهی از ظرفیت خود را در راستای مسئولیت ترویج عدالت فرهنگی در اختیار فیلمسازان مناطق و شهر‌های مختلف این سرزمین قرار داده است.

راهیابی ۴۴ اثر در بخش مسابقه؛ سهم انجمن از پنج گونه سینمای کوتاه

در بخش‌های رقابتی چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در مجموع خالقان ۱۵۶ اثر در پنج بخش داستانی، تجربی، مستند، پویانمایی و اقتباسی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

بررسی این حضور به تفکیک بخش‌ها نیز تصویری روشن از گستره فعالیت انجمن ارائه می‌کند:

در بخش داستانی، از ۶۳ اثر راه‌یافته، ۲۲ اثر محصول انجمن هستند؛ یعنی حدود ۳۵ درصد آثار این بخش.

در بخش پویانمایی، ۴ اثر از ۲۵ اثر راه‌یافته به انجمن تعلق دارد که حدود ۱۶ درصد از آثار این بخش را شامل می‌شود.

در بخش مستند نیز از ۲۷ اثر راه‌یافته، ۶ اثر از محصولات انجمن است؛ سهمی حدود ۲۲ درصد.

در بخش کتاب و سینما (فیلم‌های اقتباسی)، انجمن با ۱۰ اثر از مجموع ۲۷ اثر در رقابت حضور دارد که معادل حدود ۳۷ درصد آثار این بخش است؛ یعنی بالاترین سهم انجمن در میان پنج بخش مسابقه ملی.

در بخش تجربی نیز ۲ اثر از مجموع ۱۴ اثر راه‌یافته، از تولیدات انجمن هستند؛ حدود ۱۴ درصد.

این آمار نشان می‌دهد حضور انجمن در جشنواره به یک گونه سینمایی محدود نیست و طیفی از تولیدات داستانی، مستند، تجربی، پویانمایی و آثار اقتباسی را دربرمی‌گیرد؛ موضوعی که با توجه به مأموریت انجمن در شناسایی، آموزش، تولید و حمایت از فیلمسازان فیلم کوتاه در سراسر کشور قابل توجه است.

حضور تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران در چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، به بخش مسابقه ملی محدود نمی‌شود و در بخش‌های دیگر جشنواره نیز ادامه پیدا می‌کند.

انجمن در بخش «استعداد نو» با چهار محصول حضور دارد که تمامی نمایندگان انجمن در این بخش، از ظرفیت تولید فیلم کوتاه در شهرستان‌ها بهره برده‌اند

در بخش «وطن به روایت من» با محوبیت موضوع جنگ نیز انجمن با سه محصول حضور دارد که دو اثر آن از شهر‌های اصفهان و شهرکرد هستند.

این آمار در کنار ۴۴ اثر انجمن در بخش‌های مسابقه ملی، مجموع حضور محصولات انجمن در چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را به ۵۱ اثر می‌رساند؛ آماری که وقتی در کنار پراکندگی جغرافیایی این آثار قرار می‌گیرد، تصویری روشن‌تر از دامنه فعالیت انجمن در سراسر کشور ارائه می‌دهد.

جغرافیای تولید؛ بخش مهم‌تر ماجرا

شاید مهم‌ترین بخش این آمار، نه صرفاً تعداد آثار انجمن، بلکه جغرافیای تولید این آثار باشد:

از ۴۴ اثر انجمن که در بخش‌های مسابقه ملی جشنواره حضور دارند، ۳۰ اثر مربوط به شهر‌هایی غیر از تهران هستند؛ به این ترتیب، حدود ۶۸ درصد از حضور انجمن در بخش مسابقه ملی، به تولیدات استان‌ها اختصاص دارد.

این کمیت زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم از مجموع ۹۵ اثری که انجمن در سال گذشته در فرآیند‌های تولید و حمایت از تولید درگیر آن بوده است، ۵۱ اثر در بخش‌های مختلف جشنواره به نمایش در‌می‌آیند که ۳۶ اثر مربوط به شهر‌هایی خارج از تهران بوده‌اند؛ یعنی بیش از ۷۰ درصد آثار انجمن سینمای جوانان ایران در جشنواره چهل‌وسوم، خارج از پایتخت تحت حمایت تولید قرار گرفته‌اند.

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی، ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.