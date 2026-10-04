رئیس سازمان فضایی ایران از آماده‌سازی ماهواره جدید سنجشی خبر داد و گفت: ماهواره «پارس ۲» که نمونه پیشرفته‌تر ماهواره پایاست، با دقت تصویربرداری بهتر از ۳ متر تکمیل شده و در برنامه پرتاب قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران، امروز در مراسم گرامیداشت هفته جهانی فضا که در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با اشاره به پیشرفت‌های صنعت فضایی کشور اظهار کرد: اتفاقات بسیار مثبت و میمونی در طی سال‌های اخیر و به‌ویژه در دو سال گذشته در صنعت فضایی رخ داده که می‌توان از آنها به عنوان رکوردزنی‌های این حوزه یاد کرد. در دو سال گذشته در بسیاری از شاخص‌های توسعه صنعت فضایی به نقاط عطف تاریخی رسیده‌ایم که حاصل کار و زحمت گروهی در مجموعه‌های مختلف از جمله وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و نهاد‌های مختلف فعال در حوزه فضایی کشور بوده است.

پرتاب ناهید ۲، تثبیت قائم ۱۰۰ و نخستین تقرب مداری با ماهواره چمران

رئیس سازمان فضایی ایران با برشمردن دستاورد‌های اخیر افزود: اولین ماهواره مخابراتی ایران، «ناهید ۲» با موفقیت در مدار قرار گرفت و بخش عمده‌ای از تست‌های این ماهواره با موفقیت انجام شد؛ این پروژه توسط متخصصان در پژوهشگاه فضایی ایران در مجموعه وزارت ارتباطات و با کمک شبکه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان توسعه یافت و هم‌اکنون نسل‌های پیشرفته‌تر آن نیز در حال ساخت است.

وی موفقیت بزرگ دیگر را تثبیت حامل‌های فضایی دانست و گفت: موفقیت بزرگ دیگری که باید از آن یاد کرد، تثبیت عملکرد ماهواره‌بر «قائم ۱۰۰» بود. همچنین عملکرد ماهواره «چمران» با موفقیت کامل انجام گرفت که طی آن در توسعه الگوریتم‌های کنترل موقعیت ماهواره در مدار، اولین تقرب مداری در کشور توسط این ماهواره رقم خورد که موفقیت بسیار بزرگی محسوب می‌شود.

رکورد پرتاب سیمرغ، توسعه بلوک سامان و دستاورد‌های ماهواره پایا

سالاریه در ادامه به پرتاب‌های سنگین اشاره کرد و گفت: موفقیت بعدی، پرتاب سنگین‌ترین جرم توسط ماهواره‌بر «سیمرغ» بود که همکاران ما در مجموعه وزارت دفاع روی آن کار می‌کنند. همچنین آزمون نرم‌افزار شبیه‌ساز «بلوک انتقال مداری سامان» که توسط پژوهشگاه فضایی ارائه شد، با ماهواره‌بر سیمرغ انجام گرفت؛ بلوک سامان که نمونه‌های پیشرفته‌تر آن نیز در دست ساخت است، نقش عمده‌ای را در رسیدن به مدار‌های بالا ایفا می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات رخداد مهم دیگر را عملکرد سامانه‌های سنجشی خواند و تصریح کرد: عملکرد کامل ماهواره «پایا» از دیگر رکورد‌های صنعت فضایی است که همکاران ما در مجموعه صاایران روی آن کار می‌کنند. این ماهواره سال گذشته در مدار قرار گرفت و دوربین و تمامی زیرسامانه‌های مختلف آن کاملاً به‌صورت بومی در کشور توسعه پیدا کرده است؛ نسل‌های پیشرفته‌تری از این ماهواره نیز در دست ساخت است و دقت بالا در تصویربرداری از ویژگی‌های مهم آن به شمار می‌رود.

تکمیل ماهواره «پارس ۲» و توسعه مراکز دریافت داده

وی با تأکید بر اهمیت داده‌های فضایی ادامه داد: ایجاد و توسعه مراکز کنترل ماهواره و دسترسی به داده‌ها و تصاویر ماهواره‌ای در سراسر کشور از برنامه‌های جدی وزارت ارتباطات است؛ چراکه دسترسی به داده مهم‌ترین ویژگی برای به‌کارگیری صنعت فضایی در اقتصاد فضاپایه است. این مراکز در کشور در حال توسعه هستند و مراکز جدیدتری نیز در دست ساخت قرار دارند.

رئیس سازمان فضایی ایران همچنین از آماده‌سازی ماهواره جدید سنجشی خبر داد و گفت: ماهواره «پارس ۲» که نمونه پیشرفته‌تر ماهواره پایا است، با دقت تصویربرداری بهتر از ۳ متر تکمیل شده و ان‌شاءالله در برنامه پرتاب قرار گرفته است که جزئیات آن اعلام خواهد شد.

مدارنشینی ۳ ماهواره بخش خصوصی و پیشرفت منظومه شهید سلیمانی

سالاریه بهره‌گیری از توان بخش خصوصی را از اولویت‌ها دانست و اظهار کرد: یکی از شعار‌های محوری دولت در حوزه فضا و سایر بخش‌های فناوری، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بوده که این شعار اکنون به مرحله عمل رسیده است. در طول دو سال گذشته ۳ ماهواره ساخت بخش خصوصی در مدار قرار گرفتند؛ شاید این ماهواره‌ها به لحاظ مشخصات فنی مقداری در سطح پایین‌تری باشند، اما از نظر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شتاب‌بخشی به پیشرفت صنعت فضایی، بسیار حائز اهمیت هستند و این مسیر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: همچنین اولین نمونه از «منظومه شهید سلیمانی» سال گذشته در دهه فجر رونمایی شد و این منظومه در دست ساخت بوده و از پروژه‌های بسیار مهم وزارت ارتباطات در صنعت فضایی به شمار می‌رود.

اخذ کد مستقل «تخصص فضا» در سازمان برنامه و کاربرد‌های ملموس فضاپایه

رئیس سازمان فضایی ایران با تأکید بر لزوم توسعه کاربرد‌ها تصریح کرد: نباید تنها به ساخت و پرتاب اکتفا کرد؛ برنامه توسعه صنعت فضا باید به توسعه کاربرد‌ها در زندگی مردم گره بخورد و این شعار محوری مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. بر همین اساس، شرکت‌ها و مجموعه‌های متعددی در عرصه فضایی شناسایی شدند و برای نخستین بار با همکاری سازمان برنامه و بودجه، «رتبه فضا» و برای نظام فنی و اجرایی کشور «تخصص فضا» به عنوان یک تخصص شناخته‌شده و مستقل کد رسمی دریافت کرد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون شرکت‌های فعالی در عرصه فضا داریم که در کنار مراکز تحقیقاتی دولتی و پژوهشگاه فضایی در حال ارائه خدمات هستند. محصولات متعددی در حوزه‌های پایش محصولات کشاورزی، مباحث مربوط به هواشناسی، پایش پدیده گرد و غبار و پایش منابع آبی توسط این شرکت‌ها در حال توسعه است. ما توسعه اقتصاد فضا را با جدیت به عنوان یک برنامه راهبردی دنبال می‌کنیم و این مسیر با همت متخصصان در سراسر کشور، مجموعه‌های دانش‌بنیان، پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها پرشتاب‌تر و پرسرعت‌تر از گذشته طی خواهد شد.