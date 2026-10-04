رئیس اداره ی امور تربیتی ، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش استان یزد: آموزش و پرورش برای انتخاب رشته پایگاه هایی را در هر شهرستان و مرکز استان در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حیدری گفت: در هرشهرستان مرکز مشاوره آموزش و پرورش به اضافه یک مدرسه کار انتخاب رشته را برای دانش آموزان مراجعه کننده انجام می دهند.

وی ادامه داد: در مرکز استان نیز مرکز مشاوره امام حسین ( ع) برای دانش آموزان کار انتخاب رشته را انجام می دهند.

رئیس اداره ی امور تربیتی ، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش استان یزد گفت: دانش آموزان می توانند اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص انتخاب رشته، از آموزش و پرورش هر شهرستان کسب کنند .