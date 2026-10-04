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مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز از کشف بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ لیتر نفتگاز قاچاق در ناحیه مرکزی اهواز با همکاری نیروی انتظامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون گفت: در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و حفاظت از منابع انرژی کشور، طی عملیات مشترک نیروهای انتظامی و مسئولین شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز، موفق به کشف مقدار قابل توجهی نفتگاز قاچاق در محدوده شهر اهواز شدند.
وی افزود: در جریان این اقدام، مجموعاً ۳ هزار و ۷۲۴ لیتر نفتگاز قاچاق از دسترس متهمان خارج و جهت تخلیه به محل تأسیسات انبار نفت نظامیه اهواز انتقال داده شد.
ایدون میگوید: از ابتدای سال جاری تاکنون، در مجموع مقدار ۳۸۳ هزار و ۴۱۱ لیتر نفتگاز قاچاق در انبار نظامیه اهواز تخلیه شده است.