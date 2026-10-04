به مناسبت هفته انتظامی طرح ویزیت رایگان بیماران امروز در درمانگاه امام سجاد (ع) بیرجند و در این هفته، هر روز در یکی از شهرستان‌های استان اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون بهداشت ستاد فرماندهی انتظامی استان گفت: به مناسبت هفته انتظامی، مردم بیرجند می‌توانند امروز با مراجعه به درمانگاه امام سجاد (ع) بیرجند از خدمات ویزیت رایگان بهره‌مند شوند.

رضایی افزود: در این طرح، ۱۰ پزشک عمومی و داندانپرشک به‌صورت رایگان به مراجعه‌کنندگان خدمات ارائه می‌کنند و بهره‌مندی از این طرح تنها به کارکنان نیرو‌های مسلح محدود نیست، بلکه عموم مردم نیز می‌توانند از خدمات پزشکی رایگان استفاده کنند.

وی گفت: مردم می‌توانند در دو نوبت صبح و عصر (صبح از ساعت ۷ تا ۱۴ و نوبت عصر از ساعت ۱۶ تا ۲۰) برای دریافت خدمات مراجعه کنند.

معاون بهداشت ستاد فرماندهی انتظامی استان با اشاره به تداوم اجرای این طرح در طول هفته افزود: این طرح در مدت هفته نیروی انتظامی، هر روز در یکی از شهرستان‌های استان اجرا خواهد شد.

رضایی هدف از اجرای این طرح را فراهم کردن زمینه دسترسی بهتر و بیشتر مردم به خدمات پزشکی عنوان کرد.