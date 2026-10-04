رئیس اداره ایمنی راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی از اجرای عملیات نصب یک هزار و ۶۰۰ متر نیوجرسی در محور بجنورد – آشخانه، محدوده گردنه امین‌الله، با هدف ارتقای ایمنی و کاهش خطر تصادفات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محسن حسنی فر گفت: در راستای ارتقای ایمنی تردد، کاهش خطر تصادفات و جلوگیری از انحراف وسایل نقلیه، عملیات نصب نیوجرسی در قوس‌های خطرناک و مستعد حادثه محور بجنورد – آشخانه در محدوده گردنه امین‌الله به طول یک هزار و ۶۰۰ متر با صرف ۱۵ میلیارد تومان اعتبار اجرا شده است.

وی افزود: این محور از مسیر‌های پرتردد و مهم استان به شمار می‌رود و به همین دلیل، تقویت تجهیزات و زیرساخت‌های ایمنی در نقاط حادثه‌خیز آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حسنی فر تصریح کرد: عملیات اجرای نیوجرسی درآیلند میانی گردنه امین‌الله و همچنین در سایر نقاط پرتگاهی و تعیین‌شده محور‌های شریانی استان نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: توسعه و تقویت تجهیزات ایمنی در محور‌های مواصلاتی استان، یکی از برنامه‌های مهم حوزه راهداری برای کاهش سوانح و ارتقای ایمنی تردد کاربران جاده‌ای است.