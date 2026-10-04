به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، همایش ورزش باستانی و پهلوانی با حضور پیشکسوتان و نوجوانان باستانی‌کار در زورخانه پهلوان علی میرزای همدانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این مراسم، ورزشکاران با اجرای آیین‌های سنتی و پهلوانی، یاد و خاطره دلاورمردان عرصه امنیت را گرامی داشتند.



باستانی‌کاران همدانی و سبزپوشان حافظ امنیت در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا بار دیگر فرهنگ جوانمردی و وطن‌داری را زنده کنند.

فضای زورخانه آکنده از نوای ضرب و زنگ و شعر‌های پهلوانی بود؛ شعر‌هایی که هر بیت آن یادآور رشادت‌های پهلوانان و مدافعان امنیت کشور است.

نوجوانان باستانی‌کار هم نشان دادند که این میراث کهن، همچنان زنده و پویاست.

در حاشیه این مراسم، از تلاش‌های نیروی انتظامی در تأمین امنیت و آرامش جامعه و کهن کسوتان باستانی کار قدردانی شد.

این همایش نشان داد که ورزش باستانی و پهلوانی، همچنان پل ارتباطی میان نسل‌هاست، تا در کنار هم میراث فرهنگی و ورزشی ایران و جان برکفان حافظ امنیت وطن را پاس بدارند.