به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی در نشست خبری با اصحاف رسانه گفت: امروز دقیقاً دومین سال از مسئولیت بنده به‌عنوان سخنگوی دستگاه دیپلماسی است. جا دارد از همه دوستان به خاطر همراهی و همکاری در این دو سال تشکر کنم. از صداوسیما به‌طور خاص به خاطر پوشش منظم برنامه‌های ما تشکر می‌کنم؛ همچنین از شما خبرنگاران محترم، تصویربرداران و عکاسان.

دو سه هفته‌ای که گذشت، دو سه هفته پرخبری بود و هم پرمناسبت. هفته دفاع مقدس را پشت سر گذاشتیم؛ هفته‌ای که برای ما ایرانی‌ها یادآور یک برهه تاریخی بسیار درخشان از مجاهدت و دفاع حماسی ایرانیان از کیان ایران بود. به همه شهدا، جانبازان و آزادگان دفاع مقدس‌مان درود می‌فرستیم. دفاع مقدس برای ما پشتوانه‌ای است که در لحظه‌لحظه عمرمان به‌عنوان یک ایرانی به آن نیاز داریم، به‌ویژه در شرایط کنونی که ما با عداوت و کین‌جویی دشمنان مواجهیم.

اجازه بفرمایید از این فرصت استفاده کنم و به ورزشکاران و قهرمانان ایرانی در بازی‌های آسیایی، به‌ویژه زنان و دختران ایرانی که واقعاً درخشیدند و مدال‌های متنوعی گرفتند، تبریک بگویم. ارزش کار ورزشکاران ما، به‌ویژه بانوان ورزشکار، فقط گرفتن مدال نیست، بلکه این خود نشانه‌ای است از خودباوری و نشانه‌ای است از رشد و پیشرفت زنان ما در زمینه‌های مختلف، از جمله در حوزه ورزش.

نهایتاً، نکته‌ای که در مقدمه باید به آن اشاره کنم، مهم‌ترین رویداد بین‌المللی بود که در هفته گذشته انجام شد؛ هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خب، خبرهایش را حتماً پیگیری کردید. از جمهوری اسلامی ایران هم هیئتی در سطح رئیس‌جمهور محترم شرکت کردند؛ هیئتی کم‌تعداد ولی بسیار پربازده.

برای ما بسیار مهم بود که از این فرصت استفاده کنیم برای رساندن صدای منطق، اقتدار و مظلومیت ایران به دنیا و تصور می‌کنم یکی از موفق‌ترین حضور‌های ایران در مجامع بین‌المللی را در هفته گذشته تجربه کردیم. نشست‌های مختلفی که وزیر محترم امور خارجه و رئیس‌جمهور محترم با همتایانشان داشتند، همچنین نشست‌ها با اندیشکده‌ها و اهالی رسانه، بسیار مفید و گویا بود از حیث تبیین مواضع ایران و نشان دادن منطق و مواضع ایران در رابطه با موضوعات مختلفی که منطقه و جهان درگیر آن است.

سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به این سئوال که با توجه به حضور نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در امارات و اینکه بیانیه وزارت امور خارجه این حضور را فتنه‌انگیز توصیف کرده است و همچنین با توجه به مطالبه افکار عمومی برای مهار فتنه‌انگیزی رژیم صهیونیستی در منطقه، می‌خواستم بدانم که دستگاه سیاست خارجی ما در این خصوص چه اقدامات و هشدار‌هایی خطاب به مجموعه این کشور‌های همسایه ما دارد؟ همچنین اشاره شد که آقای عراقچی، در دیدار با سفرا و کاردارها، دیدار‌های مختلفی با همتایان خود از کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس داشتند و در این خصوص مواضع مختلفی را بیان کردند. گفت: توصیه ما به همه کشور‌های همسایه این است که حق همسایگی را به جا آورند. ما به اصل حسن همجواری پایبند هستیم و متقابلاً انتظار داریم که کشور‌های همسایه این اصل را رعایت کنند. اجازه ندهند که امکانات و قلمروشان مورد سوءاستفاده طرف‌هایی قرار بگیرد که نشان دادند در عمل هیچ ارزشی برای امنیت و رفاه کشور‌های منطقه قائل نیستند.

بقائی افزود: ما گله‌مندی‌مان را خیلی سریع و واضح به کشور‌های منطقه، به‌ویژه کشور‌هایی که در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، خاک و امکاناتشان را در اختیار آنها قرار دادند، اعلام کردیم. این مطالبه‌ای است که ما از هر فرصتی استفاده می‌کنیم و آن را بیان می‌کنیم. مسئولیت بین‌المللی آنها را به خاطر مشارکت در اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی گوشزد می‌کنیم. در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، با تقریباً همه کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس دیدار شد و گفت‌و‌گو‌های خوبی انجام شد. جا دارد اینجا به یک مورد که به نظرم مهم بود اشاره کنم؛ آزادی تعدادی از هموطنانمان که دیشب انجام شد، برای ما ارزشمند است. جا دارد از مقامات اماراتی به خاطر همکاری در این زمینه تشکر کنیم. این یکی از موضوعاتی بود که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی با طرف اماراتی مطرح شد. امیدواریم بقیه ایرانیانی هم که در بند هستند، هرچه سریع‌تر آزاد شوند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: اما باز تأکید می‌کنم که موضوع سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از امکانات کشور‌های منطقه برای ناامن‌سازی منطقه و برای تعرض نظامی علیه ایران، موضوعی است که حتماً باید مورد توجه ویژه کشور‌های منطقه قرار بگیرد. نباید به هیچ عنوان اجازه بدهند که امکاناتشان مورد استفاده رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار بگیرد و این یک مطالبه حقوقی بین‌المللی و توقعی است که به عنوان یک کشور همسایه از همه کشور‌های همسایه‌مان داریم.

سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به این سئوال که یکی از رسانه‌های آمریکایی امروز ادعا کرده است که دو عضو هیئت ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، روز شنبه از آمریکا اخراج شدند. آیا چنین خبری درست است؟ تأیید می‌کنید؟ و اگر درست نیست، چرا آمریکا درباره حضور، سفر و رفت‌وآمد هیئت دیپلماتیک ایران به نیویورک و سازمان ملل متحد تا این اندازه طرح و سناریو می‌سازد و منتشر می‌کند؟ گفت: به نظرم دنبال دستاوردسازی با دروغ هستند. آنچه ادعا کردند، کذب محض است. سفر ما، هم ورودمان به آمریکا و هم خروجمان، از ابتدا اطلاع‌رسانی می‌شود. مشخص بود هم هیئت وزیر محترم در چه تاریخی نیویورک را ترک می‌کنند. در مورد دو نفر دیگری هم که اشاره کردند، یکی از دیپلمات‌های ما قرار بود چند روز دیگر برای انجام وظایفش در نیویورک بماند. به خاطر فشار‌هایی که وارد کردند، بله، آن دیپلمات نیویورک را ترک کرد؛ اما در سایر موارد، طبق برنامه‌ریزی که از قبل انجام شده بود، نیویورک را ترک کردیم.

بقائی افزود: ولی ببینید، این خودش اعتراف به نقض تعهدات توسط دولت میزبان است. اصلاً افتخاری ندارد که آمریکا جار بزند در مورد نقض عهد و ناپایبندی به تعهداتش به‌عنوان دولت میزبان. صرفاً ثابت می‌کنند که میزبان شایسته‌ای برای سازمان ملل متحد نیستند. اما نکته‌ای که مهم است، این است که گویا آمریکا بعد از اینکه موفق نشد در ممانعت از شرکت هیئت ایرانی در سازمان ملل متحد و نتوانست برنامه خودش را برای القای انزوای ایران اجرا بکند، به چنین خبرسازی‌های بسیار سخیفی روی آورده است که به نظرم خیلی ارزش پردازش هم ندارد.

سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ این سئوال که آقای رئیس‌جمهور در یکی از مصاحبه‌هایشان در حاشیه حضورشان در مجمع عمومی به وجود یک کمیته شش‌نفره برای تصمیم‌گیری در شورای عالی امنیت ملی اشاره کردند. ممنون می‌شوم اگرن مقداری جزئیات بیشتر در این مورد بفرمایید که این هیئت شش‌نفره چه کسانی هستند، سازوکارشان به چه صورت بوده و چگونه تصمیم‌گیری می‌کنند؟ گفت: این کمیته شش‌نفره بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه قبل، مسئولیت بررسی و رسیدگی متمرکز به موضوعات مرتبط با مذاکرات را بر عهده دارد. من می‌توانم خدمت شما عرض کنم که وزیر محترم امور خارجه هم یکی از اعضای این کمیته شش‌نفره هستند که، همان‌طور که گفتم، زیر نظر شورای عالی امنیت ملی فعالیت می‌کند.

سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ این سؤال که رئیس محترم جمهور در جریان سفری که به نیویورک داشتند، با مقامات کشور‌های مختلف دیدار کردند و یکی از دیدار‌های مهمشان، دیدار با نخست‌وزیر لبنان بود. من می‌خواستم اگر امکان داشته باشد، با توجه به چالش‌هایی که در روابط ایران و لبنان وجود دارد، در مورد این دیدار توضیح بفرمایید و یک خبری هم در همین چارچوب بیرون آمد که گویی لبنان درخواست‌هایی در ارتباط با سفیر ایران در لبنان داشتند و اینکه سفیر ایران تغییر کند. من می‌خواستم در این ارتباط هم صحبت بفرمایید. آیا چنین درخواستی مطرح شده، پیشنهادی در این ارتباط بوده یا نه؟ نیز گفت: بله، دیدار خوبی برگزار شد بین رئیس‌جمهور محترم و همتای لبنانی (نخست‌وزیر لبنان). در مورد موضوع سفیر ایران در بیروت قبلاً هم ما توضیح دادیم. سفیر ایران اگرمانش رو از قبل دریافت کرده بود توسط مقام‌های لبنانی. در این جلسه هم یکی از موضوعاتی که بحث شد، همین روابط دیپلماتیک ایران و موضوع سفارت بود. مواضع‌مون رو بیان کردیم. اون چیزی که مسلم هست، در خود لبنان هم اجماع نظر در مورد این موضوع وجود نداره، ولی به هر حال آنچه که برای ما مهم است، این است که سعی بکنیم سوءتفاهم‌هایی که احیاناً به وجود اومده در مورد این موضوع را با گفت‌و‌گو با مقام‌های لبنانی حل بکنیم.

سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ این سؤال که بعد از سفر نیویورک، شاهد بودیم که خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفتند که پیشنهاد آمریکا، یا بهتر بگوییم پاسخ آمریکا به طرح هفت‌روزه ایران، به آقای عراقچی و آقای قالیباف ارائه شد. مقامات دیگر کشورمان هم اعلام کردند که پیشنهاد‌هایی از طرف میانجی‌ها به تهران ارائه می‌شود. برخی خبرگزاری‌های غربی مطالبی منتشر کردند مبنی بر اینکه به بن‌بست رسیده و مواضع ایران و آمریکا همسو نبوده است. برخی دیگر گفتند که پاسخ آمریکا در راستای همان طرح هفت‌روزه ایران بوده است. مشخصاً پاسخ آمریکا شامل چه جزئیاتی می‌شود و آیا ایران پاسخی برای پاسخ آمریکا دارد یا خیر؟ نیز گفت: مواضع ما در همان توقف کوتاهی که در دوحه، در مسیر برگشت، داشتیم، به میانجی منعکس شد. پیشنهاد‌هایی که آمریکایی‌ها داشتند، کمابیش در راستای مواضع قبلی‌شان است و مشخصاً راجع به مباحث هسته‌ای است. ما صراحتاً اعلام کردیم که تمرکز ما در این مرحله بر موضوع تنگه هرمز است. امن‌سازی تنگه هرمز یا بازگرداندن امنیت به این آبراه، مستلزم اتخاذ گام‌های مشخص از سوی طرف آمریکایی است. بار‌ها هم در مورد آن صحبت شده؛ از جمله توقف اخلال در دریانوردی تجاری ایران، توقف تحریم‌ها و سایر اقدامات مداخله‌جویانه؛ همه آن چیز‌هایی که خیلی صریح قبلاً در چارچوب تفاهم ۲۸ خرداد درج شده بود، به اضافه مواردی که قاعدتاً در این چند ماه اخیر اضافه شده است. تحریم‌هایی که آمریکا در این مدت اعمال کرده، حتماً باید رفع شود.

بقائی افزود: ملاحظاتی که آمریکایی‌ها داشتند و از طرف میانجی قطری به ما منتقل شد، در همان نشست با ملاحظات ما متقابلاً پاسخ داده شد. در رابطه با برخی جزئیات، ما بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم و نکات تکمیلی‌مان را هم به طرف مقابل منعکس خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ این سؤال که برخی منابع مدعی شدند که ایران در پیشنهاد خودش که به‌واسطه قطر به آمریکا منتقل شده، موضوع بازرسی بازرسان آژانس را در ازای کاهش تحریم‌های اقتصادی مطرح کرده است. اساساً این موضوع را تأیید می‌کنید یا نه؟ و اینکه ایران در صورت تحقق چه شروطی اجازه بازرسی بازرسان آژانس را از سایت‌های هسته‌ای صادر می‌کند؟ نیز گفت: پاسخ خیلی کوتاه به سؤال شما: خیر، اصلاً چنین بحثی مطرح نشده است. در رابطه با نکته‌ای که اشاره کردید، ما‌به‌ازای بحث تحریم و بحث هسته‌ای، اساساً ما ورود نکردیم به موضوع هسته‌ای. وظیفه ما این بود که شروط خود را ابلاغ کنیم. این شروط را در قالب یک طرحی که موسوم شد به «طرح هفت‌روزه» به میانجی‌ها منعکس کردیم و آنها هم قاعدتاً کارشان را در انتقال آن به طرف آمریکایی انجام دادند.

سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ این سؤال که طی مدت اخیر شاهد رویکردی از سوی دولت انگلیس در قبال ایران هستیم. اخیراً نیز یک‌سری اتهامات علیه ایران از سوی دولت انگلیس مطرح شد، از جمله در قضیه فرفورت. همچنین شاهد اظهاراتی بودیم که وزیر دفاع انگلیس دیروز مطرح کرد و ایران را دارای نیات خصمانه خواند و اینکه تهدیدی برای انگلیس و متحدانش است. می‌خواستم پاسخ و واکنش ایران را در این خصوص داشته باشیم. البته در این مدت شاهد احضار سفیر انگلیس نیز بودیم. نیز گفت: بله، روز پنجشنبه سفیر انگلیس احضار شد و مراتب اعتراض رسمی ایران ابلاغ گردید. موضع‌گیری‌های انگلیس در رابطه با جمهوری اسلامی ایران کاملاً فرار رو به جلو است، به خاطر اینکه می‌دانند ایران مسئولیت بین‌المللی انگلیس را به خاطر مشارکت و همدستی در تجاوز نظامی علیه ایران مطالبه کرده و مطالبه خواهد کرد. اینکه انگلیس مستقیماً از طریق در اختیار گذاشتن پایگاه‌های نظامی‌اش برای تجاوز نظامی علیه ایران، در این جنگ غیرقانونی مشارکت داشته، فکر می‌کنم کسی تردید ندارد. اعترافات دبیرکل ناتو مبنی بر اینکه در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی از پایگاه‌های واقع در اروپا استفاده شد، باز اعتراف صریحی است. در این موارد، دولت انگلیس باید پاسخگو باشد.

بقائی افزود: دولت انگلیس نمی‌تواند با ادعا‌های ساختگی و کذب علیه ایران از مسئولیت خودش فرار کند. اینکه ایران را به عنوان تهدید یا دارای نیات خصمانه معرفی کنند، به هیچ عنوان نمی‌تواند این واقعیت را کنار بزند که انگلیس عملاً در اقدام خصمانه علیه ایران مشارکت داشته‌اند. بنابراین، این ادعا‌ها هم کذب محض و هم نوعی فرافکنی و گریز از مسئولیت بین‌المللی دولت انگلیس به خاطر همدستی در ارتکاب جنایت تجاوز علیه ایران است.

سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ این سئوال که گفته شده است آقای رئیس‌جمهور در روز‌های آینده سفر دوره‌ای و دیپلماتیک خودشان را به کشور‌های حوزه آسیای میانه انجام خواهند داد. آیا وزارت خارجه این سفر دیپلماتیک را تأیید می‌کند یا خیر؟ در صورت تأیید، محور‌های سفر آقای رئیس‌جمهور را هم اعلام بفرمایید. نیز گفت: نزدیک‌ترین رویداد دیپلماتیک ما در روز‌های آینده، سفر آقای رئیس‌جمهور به شهر آوازه در ترکمنستان است برای شرکت در دو رویداد؛ یکی هفدهمین کنفرانس دولت‌های عضو کنوانسیون تنوع زیستی که در سطح سران خواهد بود و دوم، که فکر می‌کنم پنجشنبه آینده برگزار خواهد شد، شرکت در اجلاس سران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع یا CIS خواهد بود.

بقائی افزود: آقای رئیس‌جمهور به‌عنوان مهمان ویژه قرار است در این نشست شرکت بکنند و هفته‌های بعد هم احتمالاً نشست‌هایی خواهد بود که قاعدتاً دفتر ریاست‌جمهوری اطلاع‌رسانی خواهند کرد.

خبر در حال تکمیل است.