در نشستی با حضور نماینده ولی فقیه درفارس، استاندار فارس، تولیت حرم مطهر شاهچراغ و جمعی از اعضای مجمع نمایندگان فارس طرح‌های توسعه حرم مطهر شاهچراغ (ع) بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در نشستی با حضور نماینده ولی فقیه درفارس، استاندار فارس، تولیت حرم مطهر شاهچراغ و جمعی از اعضای مجمع نمایندگان فارس طرح‌های توسعه حرم مطهر شاهچراغ (ع) بررسی شد . نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز در این نشست بر ضرورت تکمیل طرح‌های توسعه حرم مطهر تاکید کرد .

استاندار فارس هم در این نشست گفت: طرح‌های توسعه حرم مطهر شاهچراغ ع با اولویت در دستور کار است.